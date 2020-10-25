25 октября 2020, 16:19

Полиция установила личность захватившего заложников в Зугдиди

Следователи выяснили личность человека, который захватил заложников во время налета на банк в Зугдиди, но не раскрывают ее, сообщило МВД Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 21 октября вооруженный мужчина ворвался в отделение "Банка Грузии" в Зугдиди и взял в заложники 43 человек. В обмен на освобождение большей части заложников полиция предоставила ему автомобиль и полмиллиона долларов. Грабитель с тремя заложниками выехал на этой машине в сторону Абхазии, после чего отпустил людей, а сам скрылся. Если грабитель будет пойман, он будет немедленно выдан Грузии, хотя соглашения об этом нет, заверил председатель Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба.

Полиция установила личность человека, который совершил нападение на банк, сообщило сегодня МВД Грузии. "На основании проведенной МВД оперативно-розыскной работы установлена личность совершившего разбойное нападение на филиал "Банка Грузии" в городе Зугдиди, и он идентифицирован", - цитирует заявление ведомства "Интерфакс".

При этом министерство призвало СМИ, которым станет известно имя подозреваемого, воздержаться от его обнародования, чтобы не помешать ходу следствия, пишет "Новости-Грузия".

Из заявления ведомства следует, что местонахождение подозреваемого еще не установлено. "С целью установления местонахождения и задержания идентифицированного полицией человека правоохранители до сих пор активно продолжают специальные оперативные, розыскные и следственные мероприятия", - приводит цитату из заявления МВД издание.

Напомним, глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури 22 октября заявил, что захватившему заложников в банке выплатили требуемую сумму, так как человеческие жизни "находятся в приоритете". Подобные заявления могут спровоцировать волну захватов заложников, указали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты по вопросам безопасности.

Примечание:

"Украина отказалась экстрадировать в Грузию Зураба Адеишвили", "Грузинский министр осужден по делу о банкротстве банка "Карту", "Аналитики нашли политическую подоплеку в аресте счетов основателей "ТВС банка".

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