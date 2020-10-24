Глава судейского комитета РФС потребовал наказать "Ахмат" за нападение на арбитра в Грозном

24 октября 2020, 19:15

Мужчина, который ударил судью после футбольного матча в Грозном, не имел отношения к "Ахмату", сообщил сам арбитр. Наказания за инцидент потребовали министр спорта России Олег Матыцин и председатель судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц. "Ахмат" анонсировал внутреннее расследование в связи с происшедшим.

Как писал "Кавказский узел", после матча молодежного первенства между "Ахматом" и "Спартаком", который прошел 23 октября в Грозном и завершился счетом 0:0, судью матча Богдана Головко несколько раз ударил выбежавший на поле мужчина. Руководство Российской премьер-лиги назвало это "вопиющим инцидентом", отметив, что нападавший был представителем грозненского клуба. "Ахмат" заявил, что на судью напал болельщик и принес извинения арбитру.

Сегодня министр спорта России Олег Матыцин назвал инцидент с нападением на арбитра в Грозном безобразием. "Это, конечно, безобразие. Такие вещи не только в спорте не должны проходить, они в жизни должны быть недопустимы. Спорт - это платформа формирования культуры отношения и уважения. Мы всегда говорим, что основными принципами является уважение к сопернику, уважение к судье. Надеюсь, наши коллеги и в Грозном, и в РФС примут надлежащие меры, чтобы правильно оценить этот поступок и наказать виновных, если таковая вина определена", - заявил Матыцин в эфире канала "Матч Страна".

При этом, по словам самого Богдана Головко, напавший на него не имеет отношения к грозненскому клубу. "Знаю точно, что он не имел отношения к клубу, так как на нём не было никаких отличительных знаков и атрибутики клуба", - заявил Головко, слова которого 23 октября привел "Грозный-Информ". Главный судья матча пояснил, что после завершения игры к нему с трибуны спустился человек и выразил своё недовольство по поводу его судейства. "Я, в свою очередь, развернулся и ушёл в раздевалку", - рассказал агентству Головко.

В сообщении клуба "Ахмат", размещенном на его сайте, анонсировано внутреннее расследование в связи с инцидентом. "Мы осуждаем любые неправомерные поступки, будь они со стороны официальных лиц или болельщиков. Клуб проведет внутреннее расследование. Виновные сотрудники, допустившие выход болельщика на поле, понесут наказание", - сказано в этом сообщении.

В выдержках из протокола матча, приведенных изданием "Спорт-экспресс", рассказывается о том, что после его окончания "на поле вышли посторонние лица и физически воздействовали на главного судью, нанеся удар в область паха, а затем, уходя с поля, ударили главного судью по ногам сзади и толкали в спину". Эти же лица затем "зашли в судейскую комнату и выражали свое недовольство выражениями нецензурной формы".

Подобные случаи отпугивают молодых арбитров и губительны для репутации российского футбола, считает председатель Судейского комитета РФС (СК) Ашот Хачатурянц. По его словам, Богдан Головко после нападения чувствует себя хорошо, ему не требуется медицинская помощь и 23 октября судья вместе с другими арбитрами улетел из Грозного, как изначально и было запланировано.

"Я запросил рапорт инспектора матча. Богдан получил низкую оценку за этот матч, потому что не удалил еще одного игрока в концовке матча. То, что произошло по окончании матча, просто не поддается объяснению. Проявление агрессии по отношению к судьям недопустимо и должно быть наказано, строго в соответствии с регламентирующими документами. Я надеюсь, что «Ахмат» проведет разбирательство, и виновные в данной ситуации понесут наказание. Эпизод в Грозном будет рассмотрен КДК (контрольно-дисциплинарным комитетом), который строго накажет клуб за необеспечение мер безопасности, а также отлучит нападавшего от футбола", - подчеркнул Ашот Хачатурянц, слова которого приводит сегодня "Спорт-Экспресс".

Напомним, в августе 2019 года Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал футбольный клуб "Ахмат" на 150 тысяч рублей за оскорбление арбитра по системе громкой связи во время матча между грозненским клубом и "Спартаком" на стадионе в Грозном. Перед этим за оскорбление судьи был уволен сотрудник грозненского стадиона "Ахмат Арена", который извинился перед арбитром, оправдав свой поступок эмоциями. Перед инцидентом на поле был замечен высокопоставленный чеченский чиновник, уточнили очевидцы.

В июле 2017 года "Ахмат" был оштрафован за использование громкой связи во время матча с "Амкаром". 17 марта 2013 года в ходе матча чемпионата России по футболу между "Тереком" и "Рубином", завершившегося со счетом 0:0, произошел инцидент - диктор по стадиону высказал в адрес судьи оскорбительное ругательство. После матча глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что слова в адрес судьи произнес именно он. После инцидента "Терек" был оштрафован на 200 тысяч рублей.

На "Кавказском узле" опубликована справка о футбольном клубе "Ахмат", ранее носившем название "Терек". В 2017 году клуб был переименован в честь отца Рамзана Кадырова. Подробнее о переименовании клуба можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Наше имя — "Ахмат": как Кадыров переименовал "Терек".