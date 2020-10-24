Жители Аджарии пожаловались на ухудшение медицинского обслуживания в COVID-стационарах

24 октября 2020, 05:30

В стационарах для лечения больных коронавирусом в Батуми из-за большого наплыва пациентов стало ухудшаться качество медицинского обслуживания, появились жалобы на своевременность оказания помощи, заявили горожане. Нагрузка на больницы возросла, а медперсонал работает на пределе, указали руководители клиник.

Как информировал "Кавказский узел", власти Грузии ограничились усилением профилактики на фоне роста числа заражений коронавирусом и изменили правила карантина. Вернувшиеся из зарубежья граждане Грузии, которые имеют результаты тестов на коронавирус, не помещаются больше на карантин, им достаточно самоизолироваться. Из-за роста числа зараженных COVID-19 27 стран Евросоюза приняли решение исключить Грузию из числа безопасных стран.

По данным на 24 октября в Грузии общее число инфицированных с начала пандемии достигло 24 562. 183 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 умерли, следует из данных правительственного сайта StopCov.ge. На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса на Кавказе отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Условия медицинского обслуживания пациентов в гостиницах для лечения больных коронавирусной инфекцией стали заметно хуже, чем в августе-сентябре, когда количество ежедневно выявленных случаев заболевания не превышало 1000 в день, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Батуми Мзия Кеделидзе.

"Если в августе люди, попавшие в COVID-гостиницу рассказывали, что там хорошие условия содержания и полная свобода, за исключением возможности выйти, то сегодня отзывы совсем другие. Санитаров и медсестер не хватает. Кроме того, теперь там содержатся не только бессимптомные пациенты, но и переносящие COVID в легкой форме. Им нужно своевременное реагирование медперсонала. А на деле санитары приходят по графику, и врачи проводят осмотр тоже по расписанию", - сказала она.

"Действительно, летом и в начале сентября нареканий не было на COVID-гостиницы, а в октябре все изменилось. Одна женщина трое суток упрашивала, чтобы ее поместили в больницу, но пробыв сутки, попросилась домой - родственники обеспечили ей изоляцию, так что она переболела дома", - рассказал "Кавказскому узлу" житель столицы Аджарии Георгий Абашидзе.

Нагрузка на больницы на фоне увеличения числа выявленных зараженных коронавирусом возросла, отметил менеджер республиканской больницы Батуми Георгий Кикабидзе.

"Мои врачи, медсестры и санитары работают на износ, но ради своего долга не уходят с работы", - сказал он "Кавказскому узлу".

У системы здравоохранения есть резервы, чтобы обслужить больных во время пика пандемии, полагает Кикабибзе.

По его словам, больница готова вести лечение пациентов на дому посредством дистанционного обслуживания через телекоммуникации. "Я думаю, что мы справимся с пиком", - добавил он.

С сентября число тяжелых случаев увеличивается, отметила менеджер частной клиники "Медальфа" в Батуми Инга Хохреванидзе.

"У нас 64 койкоместа, и с сентября сложность больных возрастает. Не думаю, что в нашей работе во время пика что-то изменится, как работали на пределе, так и продолжим", - сказала она "Кавказскому узлу".

Врачи оценили уровень суточного прироста числа заболевших COVID-19 в Грузии

Коечный фонд в больницах Грузии, предназначенный для больных COVID-19, составляет 3500 мест, однако еще 2000 мест находятся в резерве, сообщила министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе 23 октября на брифинге Координационного совета правительства по борьбе с пандемией, за онлайн-трансляцией которого в Fаcebook следил корреспондент "Кавказского узла".

В Грузии пик роста случаев заболевания коронавирусом придется на середину ноября, отметил на этом же брифинге директор Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

"Мы полагаем, что мы преодолеем пик заболевания на второй-третьей неделе ноября", - сказал Гамкрелидзе.

По его словам, за последние две недели показатель числа заболевших в Грузии возрос до 26 человек на 100 тысяч населения, страна "согласно внутреннему "светофору", перешла из оранжевой в красную зону".

Блогер "Кавказского узла" BERG...man Tbilisi отметил, что жители Тбилиси не соблюдают установленные ограничения в условиях пандемии. "Для того чтобы помочь врачам и властям, надо, как минимум, строго следовать рекомендациям. Вижу ли я это на примере Тбилиси? Нет. Люди, если за ними нет надзора, часто ведут себя наплевательски не столько к себе, сколько к окружающим... Именно поэтому я не исключаю, если статистика будет в ближайшее время идти в рост, власти прибегнут если не к радикальным, то к более жестким мерам", - написал блогер в своем посте "Ситуация с к-вирусом в мире и в Грузии, в частности - серьезно ухудшилась. О новых реком-циях !".

Во время пика каждый день в Грузии, как ожидается, будут выявляться от трех до 4 тысяч зараженных коронавирусом, сообщил "Кавказскому узлу" заместитель директора Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе.

По имеющимся расчетам, имеющихся мест в стационарах должно хватить, отметил он. "Из всех зараженных примерно 80 процентов будут лечиться дома или в так называемых COVID-гостиницах. Так что ежедневно в больницах, по нашим подсчетам, не потребуется более 4000 мест... По нашим прогнозам, мест в реанимации для тяжелых больных тоже достаточно", - сказал Имнадзе.

По его словам, своевременное тестирование имеет особую важность в борьбе с пандемией, в связи с чем для ускорения тестирования медработники проводят экспресс-тесты, которые дают ответы в течение 20 минут.

"Поскольку ПЦР-тесты занимают долгое время, а в стране всего пять лабораторий, которые могут провести ПЦР-тесты, мы используем один из двух тестов, которые рекомендует ВОЗ", - отметил Имнадзе.

ПЦР-тесты также будут проводиться, но только тем, у кого выявлены антитела к COVID-19, пояснил врач.

"Сначала медики делают мазок со слизистой носоглотки и через 20 минут получают результат. В случае положительной реакции они переводят пациента на обследование, а собранный со слизистой материал в обязательном порядке направляется на ПЦР-анализ", - сказал Имнадзе.

В Грузии имеется в наличии расходный материал на проведение 70 тысяч ПЦР-тестов и 200 тысяч экспресс-тестов, добавил он.

Жителям Грузии крайне важно соблюдать масочный режим и дистанцирование, чтобы по возможности избежать заражения коронавирусом, считает специалист. "Это очень важная мера - носите маски в людных местах. Эти маски помогают избежать дополнительных случаев заражения. И соблюдайте социальное дистанцирование - не толпитесь, держитесь друг от друга на расстоянии двух метров", - порекомендовал Имнадзе.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".