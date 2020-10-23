Представитель футбольного клуба "Ахмат" напал на судью в Грозном

23 октября 2020, 20:14

После матча молодежного первенства между "Ахматом" и "Спартаком" представитель грозненского клуба несколько раз ударил судью, сообщило руководство Российской премьер-лиги, назвав это "вопиющим инцидентом". "Ахмат" заявил, что на судью напал болельщик.

Сама игра прошла сегодня и завершилась вничью, 0:0. Встреча проходила на стадионе имени Билимханова в Грозном, сообщается на сайте Sportbox.

"Представитель грозненского клуба напал на судью матча Богдана Головко, арбитру нанесли несколько ударов. Российская премьер-лига решительно осуждает подобное поведение, совместно с Российским футбольным союзом будет проведено тщательное разбирательство, виновные понесут наказание", - говорится в сообщении на сайте Российской премьер-лиги.

Нападавшим был болельщик, говорится в сообщении на сайте футбольного клуба "Ахмат". "Сотрудниками службы безопасности он был сопровожден за периметры стадиона", - отмечается в публикации. "Ахмат" принес извинения судье Богдану Головко и осудил поступок нападавшего.

Нынешнее свое название, "Ахмат", чеченский футбольный клуб получил только в 2017 году. Он назван так в честь первого пророссийского президента Чечни Ахмата Кадырова, отца нынешнего главы Чечни. О реакции болельщиков и жителей Грозного на переименование футбольного клуба рассказывается в справке "Кавказского узла" "Наше имя — "Ахмат": как Кадыров переименовал "Терек".