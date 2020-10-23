Магомед Джелилов обвинен в растрате земель Дербентского района

23 октября 2020, 18:31

В прокуратуру направлено дело бывшего главы Дербентского района Магомеда Джелилова, сообщил сегодня Следственный комитет. Чиновник, ранее осужденный по делу о превышении полномочий, теперь обвиняется в растрате трех земельных участков на сумму более 500 тысяч рублей.

Как писал "Кавказский узел", за превышение должностных полномочий (часть 2 статьи 286 УК РФ) бывший глава Дербентского района Дагестана Магомед Джелилов 21 августа был приговорен к четырем годам колонии. По версии следствия и суда, Джелилов незаконно и безвозмездно передал в 2017 году районному депутату Балаханову в собственность земельный участок, принадлежащий Дербентскому району, а тот помог предоставить документы от имени подставного лица.

В 2018 году Магомед Джелилов был отстранен от должности и помещен под домашний арест по подозрению в незаконном предоставлении земельных участков своим родственникам на 2,2 миллиона рублей. В декабре того же года Джелилов вернулся к работе главы района, подозрения с него были сняты. Но в апреле 2019 года Джелилов вновь был задержан и помещен под арест.

Завершено расследование уголовного дела о растрате с использованием служебного положения (часть 3 статьи 160 УК РФ) в отношении Магомеда Джелилова. По версии следствия, глава Дербентского района Дагестана Джелилов в 2016 году неправомерно передал в собственность жителей Дербентского района три земельных участка общей площадью 3 500 квадратных метров, расположенных вдоль федеральной трассы "Кавказ". Ущерб составил более 500 тысяч рублей, сообщил сегодня СКР.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Еще одно уголовное дело по статье о растрате в особо крупном размере (ч.4 ст. 160 УК РФ) в отношении Магомеда Джелилова рассматривает Преображенский суд Москвы. Дело поступило в суд 12 февраля, состоялось 20 судебных заседаний, ближайшее заседание суда намечено на 28 октября, следует из информации на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

Максимальное наказание по части 3 статьи 160 УК РФ составляет шесть лет лишения свободы, по части 4 этой же статьи - 10 лет лишения свободы. Комментариев от Джелилова или его представителей не поступало.

Отметим, что следствие 7 августа предъявило обвинение в мошенничестве с земельными участками Фуаду Шихиеву, который был назначен и.о. главы Дербентского района после ареста Джелилова, и еще нескольким арестованным по этому делу. По версии следствия, Шихиев создал преступную группу, которая по поддельным документам регистрировала право на земельные участки, а затем продавала их или сдавала в аренду. За два года было похищено более 500 участков, общая кадастровая стоимость которых превысила 38 миллионов рублей, а рыночная - 200 миллионов рублей, подсчитали следователи. Шихиев отверг обвинения в мошенничестве.

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