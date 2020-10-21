Арестован подозреваемый в убийстве руководителя дагестанской организации "Къудрат"

21 октября 2020, 18:39

Взят под стражу 48-летний житель Махачкалы, подозреваемый убийстве главы общественной организации "Къудрат" в Дагестане.

Как писал "Кавказский узел", 70-летний руководитель общественной организации "Къудрат" был найден мертвым в собственном доме после пожара.

Следком считает, что речь идет об убийстве. "С целью сокрытия следов преступления злоумышленник совершил поджог в доме", - озвучили свою версию следователи в сегодняшнем сообщении на сайте Следственного управления Следкома по Дагестану.

Правоохранительные органы задержали 48-летнего жителя Махачкалы по подозрению в убийстве (часть 1 статьи 105 Уголовного кодекса России), суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, говорится в сообщении.

Санкции части 1 статьи 105 Уголовного кодекса России предусматривают лишение свободы на срок от шести до 15 лет. Комментариев арестованного или его представителей пока не поступало.