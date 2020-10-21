21 октября 2020, 16:08

Часть заложников освобождены из банка в Зугдиди

Сотрудникам правоохранительных органов удалось освободить пожилых людей из отделения банка в Зугдиди, где вооруженный мужчина захватил заложников.

Как писал "Кавказский узел", десятки сотрудников и клиентов отделения "Банка Грузии" в Зугдиди были взяты сегодня в заложники, на место прибыли полицейские и спецназ. Сотрудница банка, которой удалось сбежать, рассказала, что вооруженный мужчина несколько раз выстрелил и потребовал от всех лечь на пол.

Вооруженный мужчина удерживает в заложниках 16 человек - это сотрудники банка и клиенты. За освобождение людей он требует выкуп в размере пяти тысяч долларов и вертолет. Требования передал в прямом эфире телеканала "Мтавари архи" один из заложников. На кадрах, транслируемых в эфире, видно, что человек в камуфляжной форме с автоматом в руках сидит на стуле, остальные люди - на полу полукругом лицом к нему, передала в 15.31 мск со ссылкой на прямой эфир телеканала корреспондент "Кавказского узла".

Сотрудникам правоохранительных органов удалось вывести из отделения банка нескольких заложников. Здание смогли покинуть пожилые люди, пишет РИА "Новости" со ссылкой на грузиноязычный телеканал "Рустави 2".

Примечание:

"Грузинский министр осужден по делу о банкротстве банка "Карту"", "Украина отказалась экстрадировать в Грузию Зураба Адеишвили", "Аналитики нашли политическую подоплеку в аресте счетов основателей "ТВС банка".

Автор: Инна Кукуджанова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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