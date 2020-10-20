Суд в Краснодаре отказался считать нарушением вскрытые сейф-пакеты на выборах

20 октября 2020, 23:52

Прикубанский райсуд Краснодара отказался отменить по иску кандидата в депутаты гордумы Сергея Бурцева итоги голосования на участке, где наблюдатели обнаружили вскрытые сейф-пакеты с бюллетенями.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре координатор штаба Навального в Краснодаре Анастасия Панченко рассказала, что в округе Сергея Бурцева, который боролся с единоросской Анной Ольховой, были обнаружены два вскрытых сейфпакета. Ранее адвокат Михаил Беньяш рассказал, что на избирательном участке 60-01 в краснодарской школе № 100 был обнаружен сейф-пакет, который был умышленно заклеен таким образом, чтобы можно было получить доступ к бюллетеням. Участок 60-01 находится в избирательном округе, по которому свою кандидатуру в гордуму Краснодара выдвинул, в том числе активист Сергей Бурцев от КПРФ.

С 11 по 13 сентября на Кубани состоялись выборы губернатора, на которых победил Вениамин Кондратьев. В основной день голосования, 13 сентября, в Краснодарском крае также прошли 79 избирательных кампаний в местные органы власти в нескольких городах и районах края. По данным движения "Голос", Краснодарский край с большим отрывом лидировал в России по числу сообщений о возможных нарушениях в ходе избирательной кампании. На одном из избирательных участков в Краснодаре итоги выборов были отменены.

Сергей Бурцев обратился в суд для обжалования результатов выборов на УИК 60-01, где наблюдатели зафиксировали вскрытые сейф-пакеты с бюллетенями. Прикубанский районный суд Краснодара сегодня отказал в удовлетворении его иска, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Михаил Беньяш, представляющий интересы бывшего кандидата в суде.

По словам адвоката, в суде была зачитана только резолютивная часть судебного решения. После того как Бурцев получит мотивировочное решение суда, оно будет обжаловано, заявил Беньяш.

Сергей Бурцев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что также обращался в суд для оспаривания результатов выборов на УИК 60-05 и 60-08, но их не приняли к рассмотрению. "Я проиграл по всем девяти избирательным участкам, поэтому три судебных иска об оспаривании итогов голосования на трех участках никак бы не изменили общую ситуацию с выборами. Мне было важно понять, что делать в случае обнаружения распечатанного сейф-пакета с бюллетенями до начала подсчета", - пояснил он.

По данным движения "Голос", Краснодарский край с большим отрывом лидировал в России по числу сообщений о возможных нарушениях в ходе избирательной кампании. К вечеру 13 сентября поступило 217 таких сообщений, тогда как в Челябинской области, которая заняла второе место, - почти вдвое меньше.

Новости о первых после эпидемии выборах, которые проходят на юге России в сентябре 2020 года, "Кавказский узел" собрал на странице "Первые выборы в COVID".