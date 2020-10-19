Власти разрешили работу общественного транспорта в Аджарии

19 октября 2020, 07:49

Городской транспорт, работа которого была запрещена в связи с ростом случаев заражения коронавирусом, возобновит перевозку пассажиров с сегодняшнего дня, заявило правительство Аджарии.

Как писал "Кавказский узел", в связи с резким ростом случаев заражения COVID-19 24 сентября правительство Аджарии решило остановить работу общественного транспорта. 6 октября жители Батуми на марше протеста заявили о необходимости возобновить работу школ и детских садов и потребовали увеличить компенсации оставшимся без работы. После встречи с чиновниками горожане прекратили протестные акции в Батуми. 9 октября активисты заявили, что ни одно их требование пока не было удовлетворено, заявили активисты, пригрозив возобновлением протестов.

На главной странице "Кавказского узла" не менее, чем раз в четыре часа обновляется карта со статистикой по коронавирусу на Южном Кавказе. Информация с динамикой распространения вируса, в том числе на Южном Кавказе, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В Аджарии с сегодняшнего дня разрешена работа общественного транспорта, приводит сегодня сообщение пресс-службы правительства республики "Спутник-Грузия".

По решению Межведомственного координационного совета, пока будет возобновлена только работа городского транспорта, пишет со ссылкой на правительство Аджарии "Новости-Грузия".

Решение о снятии других ограничений, в том числе междугородние перевозки, будет принято дополнительно, отметили в правительстве.

За сутки с 17 по 18 октября в Грузии был зарегистрирован рекордный прирост случаев заражения COVID-19 – 1 192, при этом около 29 процентов новых случаев инфицирования коронавирусом приходятся на Аджарию, приводит сообщение главы боксированного отделения Тбилисской инфекционной больницы Марины Энделадзе издание. Общее число зараженных к этому дню составило 17477 человек, 8060 выздоровели, 136 скончались, следует из данных правительственного сайта stopcov.ge.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".