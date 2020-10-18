18 октября 2020, 13:52

Нагорный Карабах насчитал еще 40 убитых в зоне конфликта

В зоне карабахского конфликта погибли еще 40 солдат, в том числе четыре резервиста, сообщило сегодня Минобороны Нагорного Карабаха. Число погибших в боях с азербайджанской стороной солдат с начала конфликта, по версии карабахской стороны, достигло 627.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", к 16 октября, по данным Минобороны Нагорного Карабаха, погибли 587 солдат Армии обороны. Кроме того, с начала боев в Нагорном Карабахе убиты при обстрелах 36 мирных жителей, ранены еще 115, сообщил 17 октября омбудсмен Артак Бегларян.

Минобороны Нагорного Карабаха опубликовало сегодня список имен 40 военнослужащих, погибших в зоне конфликта. Среди погибших - четыре резервиста: Антонян Вруйр Сиамантович, 1977 г.р., Варданян Арутюн Самвелович, 1982 г.р., Саркисян Янек Врежевич, 1981 г.р. и Алексанян Артем Парзикович, 1983 г.р., следует из публикации, перевод которой выполнен "Кавказским узлом".

Когда погибли эти бойцы, в сообщении ведомства не уточняется.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. В Армении, Нагорном Карабахе и Азербайджане введено военное положение. 10 октября вступило в силу соглашение о прекращении огня, однако в действительности бои на фронте и обстрелы населенных пунктов продолжились. Был сорван и обмен телами погибших, который объявлялся одной из главных целей перемирия. Подробнее об обострении конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике событий.

Новости о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Жители Степанакерта потребовали от властей постоянного перемирия в зоне конфликта", "Режим перемирия начал действовать в зоне карабахского конфликта", "Азербайджан подсчитал потери Армении с 27 сентября".

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