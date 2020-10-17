Селяне спасают урожай под обстрелами в прифронтовых районах Азербайджана

17 октября 2020, 04:59

Обстрелы мешают селянам работать в поле и пасти скот, однако в азербайджанских населенных пунктах, куда снаряды попадают нерегулярно, местные жители пытаются собрать выращенный урожай.

Как писал "Кавказский узел", утром 16 октября Азербайджан и Армения обменялись обвинениями в обстрелах. Вечером служба по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха заявила, что Степанакерт, Шуши, Мартакерт, также ряд сел подверглись ракетным обстрелам, ранены три жителя села Шош. В свою очередь, власти Азербайджана также заявили, что в 01.00 по местному времени (полночь по мск) 17 октября ракетные удары были нанесены по Гяндже и Мингячевиру.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября, от предыдущих обострений нынешняя эскалация отличается тем, боестолкновения идут по всей линии соприкосновения войск. С 10 октября вступило в силу соглашение о прекращении огня, однако в действительности продолжились и бои на фронте, и обстрелы населенных пунктов, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

«Ночи проходят тихо, но с раннего утра начинаются обстрелы. Сегодня (16 октября) снаряды попали на наши пастбища", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель расположенного близ линии фронта села Сейидимли в Тертеском районе Мамед Мамедразев.

Он предположил, что эти территории для выпаса скота местные жители еще долго не смогут использовать. "Туда падают и неразорвавшиеся снаряды. Ходить там опасно. Правда, периодически работники Азербайджанского агентства по расчистке территорий от мин (ANAMA) проводят там проверку, но так много снарядов падает, что, наверное, не смогут все убрать", - сказал Мамедразев.

По его словам, еще один снаряд упал на автомобильную дорогу между Сейидимли и Тертером. «Там образовалась большая воронка. Дорога полностью не разрушена, но на месте падения снаряда существенно сужена», - добавил сельчанин.

В село Соганвердиляр в Бардинском районе, которое находится в 20 километрах от линии фронта, также время от времени попадают снаряды, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" местная жительница Саида Фейзиева.

«Снаряды стали падать и на наше село. Правда, в последние дни они до нас не долетают, но мы постоянно слышим грохот, видим поднимающие клубы черного дыма. Риск и обстрела нашего села всегда есть. Тем не менее, мы продолжаем сельхозработы. Сейчас вот убираем морковь. Надо успеть собрать урожай, потому что скоро начнутся дожди и работать в поле будет сложно», - сказала она.

В селе Имамгулубейли в Агдамском районе, несмотря на обстрелы, ведется уборка хлопка. "В отличие от других близких к линии фронта сел в нашем районе Имамгулубейли не так интенсивно обстреливают. Но и в нашем селе есть разрушения. Тем не менее, мы выходим в поле. Мы с таким трудом вырастили хлопок, что не можем дать пропасть урожаю", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" сельчанин Эльхан Велиев. По его словам, женщин с началом военных действий отправили из села к родственникам в другие регионы, в поле работают только мужчины. "Собираем техникой и в ручную. Стараемся, чтобы ничего не осталось в кустах. Конечно, опасно работать, но сидеть сложа руки мы тоже не можем. Сегодня снаряд упал примерно в двух километрах от нас", - рассказал Велиев.

Село Гараханлы в Агджабединском районе подверглось сильному обстрелу, рассказал местный житель Джаббар Фарзалиев. «Наше село раньше никогда не обстреливали. Но сейчас бьют из дальнобойных орудий. В село и вокруг него попало порядка 40 снарядов. Один из них упал на наш дом. В этот момент мы были в доме моего брата по соседству. Дом сильно повредило – в стене возникла большая дыра, внутри все разбилось», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" ведет хронику боевых действий в сентябре-октябре. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?"