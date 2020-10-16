Суд встал на сторону МВД в споре с калмыцким журналистом Бадмаевым

16 октября 2020, 02:30

Верховный суд Калмыкии подтвердил решение Элистинского горсуда, отказавшего журналисту Валерию Бадмаеву в удовлетворении иска к МВД о возмещении морального ущерба за неправомерное административное преследование.



Как писал "Кавказский узел", 27 февраля Верховный суд Калмыкии подтвердил решение Элистинского городского суда, который прекратил дело в отношении активиста Валерия Бадмаева об организации несогласованного митинга 27 октября 2019 года в Элисте.

27 октября 2019 года в Элисте прошел митинг. Активисты пытались согласовать его, но получили двусмысленный ответ, поэтому подали в суд. Элистинский горсуд удовлетворил иск и признал ответ мэрии незаконным, однако Верховный суд Калмыкии за день до митинга вынес противоположное решение. Активисты настаивают на том, что митинг был согласован с властями, так как в ответе мэрии не было прямого отказа в согласовании, тем не менее ряд участников акции был оштрафован. Кассационный суд в Краснодаре 20 февраля отменил решение Верховного суда Калмыкии, на основании которого были оштрафованы участники митинга 27 октября.

Верховный суд Калмыкии 15 октября рассмотрел апелляцию на решение Элистинского горсуда по иску Валерия Бадмаева о неправомерном привлечении журналиста к ответственности за участие в митинге 27 октября 2019 года. «Верховный суд Калмыкии оставил в силе решение Элистинского городского суда двухмесячной давности - мне было отказано в удовлетворении иска. То есть то, что в отношении меня составили протокол, который впоследствии был признан незаконным, было в рамках закона, по их мнению", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Бадмаев.

Он уточнил, что в иске он заявил сумму компенсации в 100 тысяч рублей.

"После того как кассационный суд признал митинг законным и я добился полного оправдания по административному делу, то есть и городской, и Верховный суд (республики) признали, что преследование было незаконным, в моих действиях не было состава административного правонарушения, и я получил эти решения на руки, я обратился с иском. Это было еще в марте. С тем, чтобы мне выплатили компенсацию морального вреда за незаконное привлечение к административной ответственности. Из-за пандемии всё затянулось, горсуд вынес решение только в августе, по-моему, и я в конце августа подал апелляцию в Верховный суд. Вот, ее рассмотрели и сказали, что горсуд был прав", - уточнил Бадмаев.

По его словам, и МВД, и судьи ссылаются на постановление Конституционного суда России. "В документе черным по белому написано: если меня привлекли к административной ответственности, то я потом не могу требовать компенсацию морального вреда, если не было ни ареста, ни насильственных действий против меня. То есть то, что меня "просто" незаконно привлекали, это не наносит морального вреда, по их мнению", - добавил журналист.

В иске Бадмаева, копия которого имеется в распоряжении корреспондента "Кавказского узла", говорится, что «санкции за правонарушение, которое (журналисту) вменялось без законных на то оснований, достаточно суровы - вплоть до административного ареста. В этой связи убежден, что не может быть никаких сомнений в том, что угроза столь сурового административного наказания, несправедливое обвинение в совершении административного правонарушения вызывало у меня нравственные страдания, отрицательные эмоции, подавленность, беспокойство, переживания, депрессию, а также чувство страха по причине административного преследования".

"Всё это пришлось испытывать на протяжении длительного времени, и это было вызвано "незаконными действиями властных органов", - написал Бадмаев в иске.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Элисте: хроника борьбы против мэра из Донецка". Материалы о протестах против назначения врио мэра Элисты публикуются на тематической странице "Элиста против мэра из Донецка". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа собраны на тематической странице "Преследование активистов".