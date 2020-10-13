Жители Тертера и прифронтовых сел Азербайджана сообщили об усилении обстрелов

13 октября 2020, 23:49

Обстрелы прифронтовых азербайджанских населенных пунктов стали интенсивнее, в Тертер попало несколько снарядов, рассказали местные жители. Жители сел посетовали, что из-за обстрелов боятся заниматься сельхозработами и пасти скот.

Что происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", 10 октября вступило в силу соглашение о прекращении огня в зоне карабахского конфликта, однако стороны продолжили сообщать о боях и обстрелах. Минобороны Азербайджана сегодня обвинило армянскую сторону об обстреле Агджабединского, Тертерского, Геранбойского и Агдамского районов. В свою очередь, Минобороны Армении заявило, что армянская сторона соблюдает режим прекращения огня.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. По информации властей Нагорного Карабаха, погибли 393 солдат Армии обороны и 25 мирных жителей, еще около 100 мирных жителей ранено. По данным Генпрокуратуры Азербайджана на 11.00 мск сегодня, в результате обстрелов погиб 41 мирный житель, ранены 206. Данные о боевых потерях власти Азербайджана не озвучивают, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?". Новости о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" публикует на странице "Карабах: худой мир или война?"

С 7.00 по местному времени (6.00 мск) начался обстрел Тертера (самый близкий к линии фронта азербайджанский город - прим. "Кавказского узла") с тяжелых орудий, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель города Мюршид Мамедов. «Судя по направлениям, откуда доносились грохоты разрывающихся снарядов, стрельба велась по широкому радиусу, охватывающим села на всем протяжении от юго-востока до северо-востока города [...] в Тертере обстрелы привели к новым разрушениям", - сказал он.

По словам Мамедова, один из снарядов попал в квартиру на втором этаже хрущевки. "От нее только осталась дыра. По счастливой случайности в квартире никого не оказалось", - сказал он.

Мамедов также рассказал, что позже еще один снаряд попал на рынок. "Но базар закрыт с первых дней боев, там никого не было", - пояснил он.

Из-за обстрелов людей в городе почти не осталось, сказал житель Тертера. «В многоэтажных зданиях находиться стало опасно. Поэтому многие с первых дней обострения ситуации на фронте отправили детей и женщин к родственникам в другие районы, а сами перебрались к одноэтажные или двухэтажные здания дворовой системы, где подвальные или полуподвальные помещения используются как убежища. Некоторые тертерцы, перебравшиеся в Барду, периодически приезжают в город. Но сегодня практически никто не приехал. Видимо, по пути их предупредили об интенсивных обстрелах», - отметил Мамедов.

Житель села Борсунлу, расположенного северо-восточнее Тертера, Акив Бабазаде также рассказал об усилении обстрелов.

"Сегодня обстрелы длились дольше [чем ранее], а перерывы между ними были реже", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Он отметил, что в последние дни снаряды летят с большим разбросом. "Сегодня в село снаряды не попали. Они упали на наше пастбище. Из-за угроз таких попаданий мы не выводим скот на выпас», - пояснил Бабазаде.

Житель села Керимбейли в Физулинском районе Ахад Сабиров рассказал, что в течение дня населенный пункт обстреливали несколько раз, но снаряды в село не падали. Он предположил, что это связано с тем передвижением азербайджанских военных. "Если фронт раньше был от нас в пяти-шести километрах, то теперь не менее чем в 15 километрах", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Сабирова, по селу был нанесен и ракетный удар, но ракета упала в поле и не разорвалась. "Из-за обстрелов люди не могут выходить на сельхозработы. Стреляют также, как стреляли до заключения перемирия, а временами даже еще более интенсивнее», - сказал он.

"Кавказский узел" ведет хронику боевых действий в сентябре-октябре. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?"