Утвержден приговор ростовским силовикам по делу о взятке

13 октября 2020, 20:21

Ростовский областной суд отказался смягчить приговор двум бывшим начальникам райотделов ГИБДД и МВД, осужденным по делу о получении взяток от подчиненных.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 февраля Миллеровский районный суд Ростовской области признал виновными во взяточничестве бывшего главу райуправления ГИБДД Кашарского района Вячеслава Ветлицына и бывшего начальника Управления МВД того же района Романа Лазарева, и приговорил к восьми и семи годам лишения свободы в колонии строгого режима соответственно.

Защита обжаловала приговор, однако коллегия по уголовным делам Ростовского областного суда также признала Ветлицына и Лазарева виновными и оставила приговор Миллеровского райсуда без изменений, сообщил сегодня представитель пресс-службы областного суда корреспонденту "Кавказского узла".

Комментариями Вячеслава Ветлицына и Романа Лазарева, а также их представителей относительно решения суда "Кавказский узел" пока не располагает. Максимальное наказание, предусмотренное ч.5 ст. 290 УК РФ составляет 15 лет лишения свободы.

Напомним, по версии следствия, в 2015 году Лазарев, "действуя из корыстных побуждений, дал заведомо незаконные указания, находящемуся в его подчинении Ветлицыну о еженедельной передаче ему пяти тысяч рублей за общее покровительство и попустительство по службе". До февраля 2018 года Лазарев получал денежные средства путем перевода на банковскую карту, уверены следователи. Также с ноября 2015 года по март 2018 года бывшие силовики путем вымогательства получали взятки от своих подчиненных, уточнило 3 марта на своем сайте управление СКР по Ростовской области.

Жалоба на приговор Ветлицыну и Лазареву поступила в суд 14 июля, ее рассмотрение заняло четыре заседания, говорится в картотеке на сайте Ростовского областного суда.