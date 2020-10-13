Отменена амнистия дагестанского силовика по делу об убийстве Асанова

13 октября 2020, 17:36

Коллегия Верховного суда Дагестана отменила приговор бывшему полицейскому Сайпулакади Джамалудинову, который был признан виновным в убийстве по неосторожности, но освобожден по амнистии. Джамалудинов арестован на два месяца, сообщила сегодня пресс-служба суда.

Как писал "Кавказский узел", зампрокурора Ногайского района Дагестана потребовал рассмотреть в ином судейском составе дело Эрадиля Асанова после того, как застреливший его силовик Сайпулакади Джамалудинов был освобожден по амнистии. Адвокат потерпевших указывал на то, что сотрудники полиции, которые фигурировали в деле в качестве свидетелей, расходились в показаниях с обвиняемым. "Показания сотрудников РОВД в суде опровергают данные в ходе следствия показания обвиняемого о том, что Асанов имел при себе нож, с которым на него набросился", – отметил защитник.

Коллегия Верховного суда Дагестана отменила приговор освобожденному по амнистии бывшему полицейскому Сайпулакади Джамалудинову по делу о смерти 22-летнего Эрадиля Асанова в здании районного отдела полиции, сообщил сегодня "Черновик".

Дело будет отправлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции с другим составом суда. Джамалудинов, арестован на два месяца, пишет сегодня "Медиазона" со ссылкой на пресс-службу Верховного суда Дагестана.

Апелляция поступила в Верховный суд Дагестана 24 сентября, заседание апелляционной коллегии состоялось сегодня, следует из карточки дела на сайте суда. Джамалудинов обвинялся по статьям об убийстве по неосторожности, превышении полномочий, а также в мошенничестве с командировочными расходами.

Санкции ч.2 ст.109 УК РФ предусматривают лишение свободы на срок до трех лет, ч.3 ст.286 УК РФ - лишение свободы на срок до 10 лет, ч.3 ст.159 УК РФ - лишение свободы на срок до шести лет.

Напомним, что 22-летний житель Терекли-Мектеба Эрадиль Асанов был застрелен полицейским 6 октября 2014 года. По версии МВД, силовик применил табельное оружие, когда Эрадиль Асанов напал на него с ножом. Однако родственники Асанова считают, что его застрелили, выбивая признательные показания.

В июле 2017 года родные Асанова пожаловались на бездействие следствия. Они узнали, что спустя почти три года после возбуждения в отношении подполковника полиции уголовного дела, расследование по нему было прекращено.

Ногайский районный суд 23 августа признал бывшего полицейского Сайпулакади Джамалудинова виновным в причинении смерти по неосторожности. Суд счел доказанными и обвинения в мошенничестве, но оправдал полицейского в превышении полномочий. Джамалудинов был приговорен к двум годам колонии общего режима. Кроме того, суд обязал Джамалудинова выплатить потерпевшей стороне 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и 50 тысяч рублей на возмещение услуг адвоката. Однако в связи с амнистией в честь 70-летия победы в Великой Отечественной войне Джамалудинов был освобожден от наказания.