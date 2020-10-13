Уголовный кодекс РФ. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

13 октября 2020, 12:45

Судебный пристав в Ингушетии обвинен в хищении 37 миллионов у местных жителей

Судебный пристав-исполнитель в Ингушетии обвинен в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями после того, как выяснилось, что он похитил более 37 млн рублей, находившихся на банковских счетах граждан, сообщил Следком.

По данным следствия, судебный пристав в период с мая по июль 2019 года похитил более 37 млн рублей, находившихся на банковских счетах граждан "путем незаконного обращения на них взыскания в рамках возбужденных исполнительных производств". Деньги обвиняемый перечислил на банковские счета своих знакомых, проинформировало следственное управление Следственного комитета по Ингушетии.

Судебный пристав-исполнитель обвинен в пяти преступлениях по статьям о крупном мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями (ч.3 и ч.4 ст.159 и ч.1 ст.285 УК России). Уголовные дела объединены в одно производство, сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в августе бывший глава управления Федеральной службы судебных приставов по Ингушетии был заподозрен в хищении денег со счетов подразделений управления.

Примечание:

"Депутат ингушского парламента задержан по делу о крупном хищении", "Суд смягчил меру пресечения главе Минфина Ингушетии Руслану Цечоеву", "Сотрудник Пенсионного фонда в Ингушетии обвинен в хищении 3,5 миллиона".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

13 октября 2020, 20:21

13 октября 2020, 19:30

  • Осужден ингушский активист Мухарбек Маматов

    Суд признал Мухарбека Маматова виновным в применении насилия к представителю власти и приговорил его к девяти месяцам лишения свободы. Активиста взяли под стражу в зале суда, защита намерена обжаловать приговор.

13 октября 2020, 19:20

  • Политический кризис в Калмыкии пошатнул позиции Бату Хасикова

    "Единая Россия" пытается сместить Саглар Бакинову с поста главы партийной фракции в парламенте Калмыкии после того, как она вступила в союз с оппозиционерами, требующими отставки Бату Хасикова. Вопрос о вотуме недоверия главе Калмыкии может быть рассмотрен 22 октября. Кремль начал искать замену Хасикову, сообщили источники, близкие к аппарату полпреда президента в ЮФО и администрации президента.

13 октября 2020, 19:10

  • 1 Дело о двух волгоградских долгостроях дошло до суда

    Передано в суд уголовное дело главы строительной компании, обвиненного в обмане сотен дольщиков волгоградских ЖК "Династия" и "Адмиралтейский". Новый застройщик активно завершает затянувшиеся работы, указали дольщики.

13 октября 2020, 18:34

  • 1 Жители Карачаево-Черкесии пожаловались на пытки задержанного родственника

    Силовики из Карачаево-Черкесии вынудили ставропольчанина Артура Астежева признаться в разбойном нападении на собственных родителей и оговорить братьев, заявили родственники задержанного. Отец Астежева уверен в невиновности сына. Жена подозреваемого раскритиковала следствие за нежелание рассматривать жалобу на пытки.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи