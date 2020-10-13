Судебный пристав в Ингушетии обвинен в хищении 37 миллионов у местных жителей

13 октября 2020, 12:45

Судебный пристав-исполнитель в Ингушетии обвинен в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями после того, как выяснилось, что он похитил более 37 млн рублей, находившихся на банковских счетах граждан, сообщил Следком.

По данным следствия, судебный пристав в период с мая по июль 2019 года похитил более 37 млн рублей, находившихся на банковских счетах граждан "путем незаконного обращения на них взыскания в рамках возбужденных исполнительных производств". Деньги обвиняемый перечислил на банковские счета своих знакомых, проинформировало следственное управление Следственного комитета по Ингушетии.

Судебный пристав-исполнитель обвинен в пяти преступлениях по статьям о крупном мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями (ч.3 и ч.4 ст.159 и ч.1 ст.285 УК России). Уголовные дела объединены в одно производство, сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в августе бывший глава управления Федеральной службы судебных приставов по Ингушетии был заподозрен в хищении денег со счетов подразделений управления.