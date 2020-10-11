Волгоградские активисты провели пикеты в поддержку оппозиционеров

11 октября 2020, 16:55

Три активиста провели сегодня в Волгограде одиночные пикеты с требованием расследовать отравление Алексея Навального и прекратить преследование оппозиционеров Юлии Галяминой и Николая Платошкина. Акции протеста вызвали слабый интерес у прохожих.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 сентября четыре активиста провели в центре Волгограда одиночные пикеты с требованиями об отставке Владимира Путина и расследовании отравления оппозиционного лидера Алексея Навального.

Волгоградские активисты проводили серию пикетов в поддержку Алексея Навального после того, как он впал в кому после отравления в омском аэропорту. Его сторонники выдвинули версию о покушении. 7 сентября Навальный, находящийся на лечении в берлинской клинике Charite, был выведен из искусственной комы, и его состояние улучшилось. 17 сентября Европарламент принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении России в связи с отравлением Навального, а также о прекращении строительства газопровода "Северный поток-2". Также депутаты призывают к проведению международного расследования, информировал в тот же день РБК.

Три пикетчика провели сегодня одиночные пикеты на аллее Героев в Волгограде с 15 до 17 часов по местному времени (14.00-16.00 мск). Тамара Гродникова стояла, в частности, с плакатами "Оппозиция – лишние люди в своей стране", "Считаю, российское государство нарушает конституционные права мундепа Юлии Галяминой", а также "За свободу Николаю Платошкину". У Нины Шубиной был плакат с надписью "Покушение на политика – часть системных усилий, направленных на то, чтобы заставить замолчать Навального и оппозиционно настроенных граждан России". У Владимира Тельпука плакаты с надписью "Требуем прозрачного и полного расследования преступления против Алексея Навального" и с критикой в адрес Путина. Сотрудники полиции наблюдали за пикетчиками на расстоянии, передал корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

На члена "Яблока" Юлию Галямину заведено дело о неоднократном нарушении порядка организации или проведения публичных мероприятий. 30 сентября прокуратура утвердила обвинение, сообщило на своем сайте "Эхо Москвы". Основатель движения "За новый социализм" оппозиционер Николай Платошкин, который с 4 июня находится под домашним арестом по обвинению в публичном распространении фейков о борьбе с коронавирусом и в подготовке массовых беспорядков, 15 июня был включен Правозащитным центром "Мемориал" в список политзаключенных. В "Мемориале" считают обвинение Платошкину безосновательным и политически мотивированным.

Активист Владимир Тельпук заявил, что требует прозрачного расследования отравления Алексея Навального. "То говорят, что его никто не травил, то, что его отравили соратники, и получается странная ситуация – то ли его отравили, то ли нет. В Омске у Навального взяли более 60 анализов, потом нам объявляют, что у него ничего не нашли. А когда Навального перевезли в Германию, в крови обнаружили яд. [...] По факту отравления как минимум должно быть возбуждено уголовное дело", – сказал активист корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, "прохожие лояльно относятся, приветствуют, жестикулируют, поддерживают" пикет, но признал, что прохожим "больше интересна тема ЖКХ, чем политики".

Тамара Гродникова рассказала, что выступает в защиту Платошкина и Галяминой. "У них разные политические платформы, но в отношении обоих государство, на мой взгляд, нарушило права. Платошкин сейчас под домашним арестом, а у Галяминой 14 ноября суд. Идет преследование людей, чье мнение не соответствует официальному... Людей наказывают, сажают в тюрьмы, штрафуют", – сказала активистка корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметила, что прохожие не интересуются ее пикетом. "Им все равно, фиолетово", – посетовала Гродникова.

Нина Шубина выступает "против того, что власть незаконно поступает не только по отношению к Навальному, но и ко всем, кто против нее". "Хотим не молчать, а кричать об этом, чтобы нас услышали", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Несколько прохожих подняли большой палец в знак одобрения пикетов, молодой мужчина крикнул "молодцы", а проходившая мимо девушка сказала пикетчикам "спасибо".

Некоторые из прохожих признались, что из политиков на плакате им известна только фамилия Навального. "Про Навального, конечно, знаю, мало того, смотрела его интервью [видеоблогеру Юрию] Дудю... Про Галямину не знаю, кто такая, хотя фамилия знакомая. Про Платошикина тоже смутно слышала", – сказала корреспонденту "Кавказского узла" студентка местного вуза Светлана.

Местные жители проявляют равнодушие к акциям пикетчиков, поскольку их больше волнуют местные проблемы, считает один из прохожих, представившийся Святославом. "Я часто вижу этих людей в центре города с плакатами. Большая часть прохожих не обращает на них внимания. И этому есть объяснение. Во-первых, местных жителей интересуют больше местные проблемы, а не проблемы большой политики. Во-вторых, никто не будет подходить и читать фамилии, о которых никто не знает. Было бы про хлеб, пенсии и безработицу, думаю, поддержка была бы больше", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Пенсионерка Лидия Андреевна назвала пикетчиков "баламутами". "А кто такой Навальный? Платошкин, кажется, за коммунистов был, мой сосед его поддерживает, а что с ним? " – спросила она корреспондента "Кавказского узла".

Женщина средних лет, представившаяся Викторией, также отметила, что из политиков, указанных на плакатах, ей знакома только фамилия Навального. "Вы знаете, за тем, что происходит вокруг Навального, следит очень много молодежи, в том числе мой сын-студент. На днях сказал, что посмотрел его интервью известному блогеру. Я удивилась, и тоже пошла смотреть, а там 13 миллионов просмотров. Никак нельзя сказать, что народ аполитичен. Трудно сделать вывод, кто отравил Навального, здесь, конечно, нужно расследование, но будут ли его проводить в нашей стране – это вопрос. Но вот про других политиков, на тему которых здесь пикетируют, я ничего не знаю", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".