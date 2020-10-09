09 октября 2020, 19:52

Два банка в Кабардино-Балкарии лишились лицензий

Банк России отозвал лицензии и назначил временную администрацию в банки "Прохладный" и "Майский". Вкладчики вернут свои деньги по страховке, заверил Центробанк.

"Прохладный" и "Майский" зарегистрированы в одноименных районных центрах Кабардино-Балкарии. Первый из них занимал 348 место в российской банковской системе, второй - 350-е. Приказы об отзыве лицензий у обоих банков были изданы сегодня. 

По данным Центрального банка России (Банка России), "Прохладный" "занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери", в связи с чем ему за последний год неоднократно запрещалось привлекать средства физических лиц. "Более 70% кредитного портфеля банка «Прохладный» представлено проблемными ссудами", - говорится в сегодняшней публикации на сайте Центробанка.

Банк "Майский" также занижал резервы и "допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". "Кредитная организация не исполняла обязанность по документальному фиксированию операций, подлежащих обязательному контролю, и направлению в законодательно установленный срок сведений о них в уполномоченный орган", - утверждается в сообщении Банка России.

Полномочия руководства обоих банков приостановлены, туда назначены временные администрации, которые будут действовать до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. И "Прохладный", и "Майский" участвуют в системе страхования вкладов. "Суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика", - отмечается в публикации.

Примечание:

"Предприниматели Кабардино-Балкарии пожаловались на убытки из-за ограничительных мер", "Отказ банка в отсрочке по кредиту поставил под угрозу бизнес жительницы Тырныауза", "Предприниматель из Кабардино-Балкарии заподозрен в мошенничестве на сотни миллионов".

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