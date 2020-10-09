Школьная парта в пустом классе. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

09 октября 2020, 03:16

Ученики 130 классов в Ростовской области отправлены на карантин

На карантин в связи с коронавирусом переведены учащиеся 83 классов ростовских школ, в 47 классах занятия приостановлены из-за вспышки гриппа и ОРВИ.

Как писал "Кавказский узел",  24 сентября власти отчитались о том, что вспышка коронавируса зафиксирована в 35 школах Ростовской области, и школьники 51 класса переведены на дистанционное обучение.

По данным на 8 октября, общее число зараженных в Ростовской области составило 23 818, из них  559 скончались.  На главной странице "Кавказского узла" не менее чем шесть раз в сутки обновляется карта со статистикой по распространению коронавируса на юге России, а также на Южном Кавказе. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Ростовской области, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Частичный карантин из-за вспышек COVID-19, ОРВИ и гриппа введен в 58 из 1084 школ Ростовской области, сообщили в  региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации с коронавирусом.

По данным на 8 октября, из-за гриппа и ОРВИ на карантин переведены ученики 47 классов, занятия еще в 83 классах прекращены из-за заболевших коронавирусом или контактировавших с зараженными. В детских садах из-за коронавируса закрыты 12 групп, привел сообщение пресс-службы Rostof.ru.

Ранее власти заявили, что не будут вводить двухнедельные каникулы для всех школьников региона из-за роста числа зараженных коронавирусом. Каждое учебное заведение самостоятельно определит и дату, и продолжительность отдыха "с учетом задач основной образовательной программы и санитарно-эпидемиологической ситуации в конкретном образовательном учреждении", процитировало 7 октября издание 1rnd первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова.

Материалы о распространении коронавируса на юге России, принятых властями мерах и влиянии пандемии на условия жизни людей "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Гимназия в Краснодаре закрыта на карантин", "Минздрав Дагестана признал неполноту статистики на фоне ухудшения ситуации с COVID-19", "Ставрополье стало первым в СКФО по числу новых смертей от COVID-19".

Автор: Константин Волгин ; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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