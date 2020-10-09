Споры о часовом поясе заслонили реальные проблемы волгоградцев

09 октября 2020, 04:52

Участники пикетов у областной думы потребовали отозвать законопроект о возврате московского времени, но прохожие назвали вопрос о переводе стрелок надуманной проблемой и способом политического пиара. Вопрос о часовом поясе не имеет практического смысла, но регулярно используется властями для повышения явки на выборах, а значимые для общества проблемы игнорируются, указал политолог Александр Сайгин.

Как сообщал "Кавказский узел", волгоградские парламентарии внесли в Госдуму законопроект о возвращении региона в московский часовой пояс. Противники московского времени указывают, что часовую зону UTC+5 рекомендовал для Волгоградской области Роспотребнадзор, а при использовании московского времени слишком рано темнеет. Активисты 17 сентября отправили президенту собранные ими 18 тысяч подписей против возвращения региона в один часовой пояс с Москвой и готовы дойти с жалобами до Верховного суда.

В октябре 2018 года Волгоградская область вышла из одного часового пояса с Москвой. Перевод стрелок на час вперед одобрили более 58% участников регионального референдума. Вопрос об изменении времени вызвал дискуссию в регионе и вновь был поставлен перед местными жителями этим летом в дни голосования за конституционные поправки. 65% участников опроса высказались за изменение часового пояса.

Активисты движений «Левый фронт» и «За новый социализм», партии «Другая Россия», регионального отделения объединения перевозчиков России и инициативной группы «Волгоградское время» провели 8 октября серию одиночных пикетов у здания Волгоградской облдумы. Десять активистов, сменяя друг друга, стояли с плакатами: «Московское время для москвичей!» и «Волгоградские депутаты потеряли счет времени», передал корреспондент "Кавказского узла".

Сотрудники полиции подходили к пикетчиками и записывали их данные. Депутаты, выходившие из здания думы, на активистов не реагировали. Две женщины, вышедшие из здания, предложили пикетчикам написать заявление для рассмотрения в думе, но активисты отказались.

Главное требование пикетчиков – отзыв законопроекта о возвращении региона в московский часовой пояс, сообщила активистка «Левого фронта» Татьяна Педан корреспонденту «Кавказского узла». «Мне не нравится что в 4 часа зимой уже темно, у людей отнимают час светового времени круглый год», - заявила она. Участник пикета Константин добавил, что летний опрос по поводу часового пояса прошел, по его мнению, незаконно.

«Вставать в 4 утра с петухами и ложиться спать в 6 вечера мало кому удобно. Мы живем в этом регионе и хотим жить по своему времени. Московское время неудобно тем, что рассвет летом в 4 часа, а закат солнца в 7-8 вечера», - объяснил пикетчик Михаил Модин корреспонденту «Кавказского узла».

Противники московского времени собрали уже больше 30 тысяч подписей, а в областном суде находится 4 иска против возврата московского времени, одно из заседаний назначено на 13 октября, сообщил активист инициативной группы сторонников местного времени Игорь Манкевич. По словам активиста, его единомышленники рассчитывают на решение вопроса в свою пользу в Верховном суде.

Волгоградцы сочли надуманным спор о местном времени

Большинство прохожих, опрошенных корреспондентом "Кавказского узла", не назвали тему пикета актуальной. Пенсионер Дмитрий Анатольевич раскритиковал инициативу активистов - по его мнению, вопрос о времени не является реальной проблемой, но активно используется в целях политического пиара.

Схожее мнение высказал прохожий Иван Григорьев. «Эта тема уже набила оскомину: как выборы, так люди бегут голосовать за перевод стрелок. Эта тема только дробит общество, - не знаю, кому это выгодно, но ясно, что тему можно использовать для подъема явки во время выборов и для пиара разных партий и движений. Мне, например, (все равно), думаю, и многим другим тоже. Я думаю, народ давно живет по своим биологическим часам, но вот для работы реально удобнее московское время, чтобы не высчитывать в голове», - заявил он.

«Лучше московское время, разница в час только сумятицу вносит в общество. Когда принимали московское время, говорили: «Будет вам счастье». Перешли мы на это время, профессора объясняли, что это нормально. В принципе сейчас мы привыкли к волгоградскому времени, - а теперь понадобилось московское время и опять объясняют, как нам это надо. Эту тему двигают, когда надо пропиариться», - заявил он.

«Под время можно подстроиться. Вообще местное время мне неудобно, но мы к нему привыкли уже, хотя по работе удобней Москва», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" молодой человек, представившийся Максимом.

«Думаю, проблема важна только для родителей школьников, которые идут на занятия утром к 8 утра. Для меня это было актуально, когда дочь училась. Теперь дочь закончила школу и мне все равно», - сказала корреспонденту "Кавказского узла" проходившая мимо волгоградка Ирина Александровна.

Жительница Калача-на-Дону Татьяна согласилась с пикетчиками. «Я встаю рано, и еще раньше меня встает солнце, это очень неудобно. Сейчас в 7 (вечера) уже начинает темнеть. Дети у меня еще маленькие, но скоро уже начнут гулять. Хорошо, пока ни на кого не напали в подворотне и ничего не случилось», - считает она.

Прохожая, представившаяся Натальей, раскритиковала искусственное педалирование вопроса о часовом поясе. «Я бы на месте пикетчиков поднимала более серьезные и менее популистские темы. Только сегодня подумала, что народ у нас как-то тему времени подзабыл, - думаю, неужели люди стали более серьезными проблемами заниматься. Разве нет более серьезных проблем? Ни COVID-19, ни отсутствие медпомощи, ни повышение пенсионного возраста не волнуют волгоградцев столь сильно, как перевод стрелок на один час», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

Спор о часовом поясе подменил дискуссию об общественно значимых проблемах

Тема перевода часов безразлична большинству волгоградцев, считает политолог Александр Сайгин. «Лично я на данный момент сторонник московского времени, но работать по волгоградскому времени даже удобнее – начинаешь работать на час раньше и есть время больше сделать, местное время – это нормальное, здоровое проявление регионализма», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров уже несколько раз использовал вопрос о региональном времени для своих целей, подтвердил Сайгин.

«Он захотел – загнал стрелки на волгоградское время, захотел – на московское. Прикрывается все волеизъявлением граждан: в первом случае был референдум, во втором что-то типа опроса. После того, как у нас обошлись с Конституцией России, говорить о соблюдении каких-то конституционных норм нельзя. Неоднократно говорилось, что перевод стрелок был способом пиара на выборах. Смысловой реальной нагрузки для жителей региона оно не несет, плюс –минус один час по факту мало что решает. Люди всегда найдут, по поводу чего поругаться, за какую активность упрекнуть других людей», - уверен политолог.

Волгоградские активисты ранее проводили пикеты против сборов по системе «Платон», против дистанционного, досрочного и многодневного голосования, а также против итогов голосования по поправкам в Конституцию.

"У несистемной оппозиции нет острой повестки, они берут какие-то моменты, которые для них важны. Все это устаревшие движения и партии. Несистемная оппозиция собирает вокруг себя достаточно радикальные группы населения - это те, кто в меньшинстве, сторонники активных действий. Ничтожный процент людей способен на активные действия, большинство людей индифферентно и пассивно. Политически выстроен определенный консенсус – коммунисты, эсеры и ЛДПР в Волгоградской области превратились в филиал "Единой России", а сама "Единая Россия" не имеет своего мнения, пока его не озвучит губернатор. Гражданского слоя в Волгоградской области сегодня нет - для людей главное, чтобы на хлеб хватило. Любая другая тема, поднятая на пикете, вызовет вопрос большинства «Вам что делать больше нечего?». И не потому что плохая тема, а потому что протест воспринимается как маргинальное средство достижения цели», - объяснил Сайгин.

Споры вокруг часового пояса стали для местных политических сил способом сымитировать общественную дискуссию, избежав обсуждения более сложных вопросов. "Почему бы не поговорить о темах домашнего насилия, правах различных меньшинств, в частности религиозных, о проблемах экологии? Для нового поколения, которому сегодня 15-20 лет, эти темы гораздо важнее, чем рост цен, часовой пояс или проблемы дорожного строительства. Молодежь не видит для себя ценностных оснований в этой тематике, она для них полностью устарела и абсолютно неактуальна", - заключил аналитик.