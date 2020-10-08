Видео Тепсуркаева-старшего увеличило шансы на безнаказанность для похитителей Салмана

08 октября 2020, 20:11

Отец Салмана Тепсуркаева может рассчитывать на безопасность, пока сотрудничает с властями, но в перспективе угроза для него и других членов семьи сохраняется, считают правозащитники Дмитрий Пискунов и Олег Орлов. Ширвани Тепсуркаев хочет прекратить разговоры о Салмане и поэтому не стал бы записывать новое видео по собственной воле, уверен глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

Как писал "Кавказский узел", 12 сентября ЧГТРК "Грозный" опубликовала видеообращение отца Салмана Тепсуркаева. Ширвани Тепсуркаев сообщил, что давно отрекся от сына из-за его непослушания и плохого поведения. В новом видеообращении, распространенном в соцсетях 7 октября, Тепсуркаев-старший призвал "закрыть тему" с его сыном, сказав, что не имеет никаких претензий к властям. Отца Салмана вынудили записать новое видео из-за информации об опознании двоих похитителей, уверены авторы канала 1ADAT. Пользователи соцсетей разделяют мнение, что мужчина записал новое обращение под давлением.

В сентябре широкий резонанс в Чечне и за ее пределами вызвало видео, на котором обнаженный человек, назвавшийся Салманом Тепсуркаевым, садится на бутылку, поясняя, что делает это в наказание за сотрудничество с критикующим чеченские власти Telegram-каналом 1ADAT. Авторы канала заявили, что модератора их чата похитили и публично унизили силовики, говорится в справке "Кавказского узла" "Пытки за ADAT: за что унизили критика Кадырова". На "Кавказском узле" также опубликована биографическая справка о Салмане Тепсуркаеве, чья судьба с начала сентября 2020 года остается неизвестной.

Новое видеообращение отца Ширвани Тепсуркаева появилось именно в тот момент, когда следственные органы вознамерились опросить родных Салмана, обратил внимание представитель "Комитета против пыток" Дмитрий Пискунов.

«Следователи планируют опросить родственников Салмана, которые подвержены давлению или запугиванию со стороны властей. Власти Чечни добиваются того, чтобы родственники Салмана и в публичном пространстве, и следователям говорили то, что выгодно людям, похитившим его. Соответственно, это давление продолжается в виде обращения», - сказал Пискунов «Кавказскому узлу».

Шансов на прояснение судьбы Салмана остается все меньше, и новое обращение его отца в связи с этим вызывает тревогу, считает он.

«Прошел месяц с момента похищения и, к сожалению, никакой, даже примерной информации о его местонахождении нет. Он может быть убит, может незаконно содержаться в одном из подразделений силовых структур Чечни. Конечно, будем надеяться, что он жив, но остается все меньше и меньше шансов на прояснение его судьбы. Видеообращение (отца) тому доказательство», - отметил Пискунов.

Родные Салмана, несмотря на сотрудничество с властями Чечни, находятся в опасности, убежден сотрудник "Комитета против пыток". «Сотрудничество в надежде на безопасность работает только в краткосрочной перспективе. В ближайшем будущем с ними ничего не будет, но в перспективе, если шумиха уляжется, силовики могут прийти за мужчинами из этой семьи, как это обычно бывает», - предположил Дмитрий Пискунов.

Власти Чечни покрывают участников похищения Тепсуркаева и поэтому новое видеообращение Ширвани распространилось именно сейчас, считает член совета ПЦ "Мемориал" Олег Орлов.

«Появилась информация об участниках похищения Тепсуркаева, и надо было как-то выводить этих людей из-под удара, показать, что у родственников нет претензий. Далее поработали с родственниками, которые сказали то, что надо. К реальной ситуации это не имеет никакого отношения. Людей в Чечне довели до такого состояния, что отец, даже после того, что сделали с его сыном, заявляет об отсутствии претензий, - это очень печально», - сказал правозащитник «Кавказскому узлу».

Ранее власти России назвали силовиков невиновными в похищении Салмана Тепсуркаева. Молодой человек не был задержан и не подвергался жестокому обращению, заявил представитель России в ответ на вопросы Европейского суда по правам человека, куда обратились правозащитники. Сотрудники "Комитета против пыток" и активисты 1ADAT сочли неубедительным это заявление, сообщив, что опознали причастных к похищению Тепсуркаева силовиков.

Сотрудничество с властями нередко позволяет жителям Чечни избежать опасности, признает Орлов. «Отец сделал это обращение в надежде, что, возможно, его сына отпустят, что второго сына не тронут, не тронут родственников. Приходят люди, напоминают: "У тебя есть другие сыновья, дочери, родственники, подумай о них". Вот и все, в ответ люди говорят то, что говорят. Такая позиция не всегда может обезопасить родственников, - но обычно, если родственники согласились говорить абсолютно все, что им укажут, в этом случае людей чаще всего не трогают. Но еще непонятно, с кем хуже поступили, с Салманом или с его семьей», - отметил он.

Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев считает, что отца Тепсуркаева вынудили записать обращения. «Все это (обращение выполнено) в таком же стиле, что и другие подобные обращения. Ясно по его виду, что его заставили, ему продиктовали текст обращения. Видно, что ему и говорить про это неприятно», - сказал «Кавказскому узлу» Кутаев.

Вместе с тем активист отметил существенное отличие от других схожих обращений, записанных под угрозами. «Обычно заставляют что-то записать человека, который совершил ошибку, что-то не то сделал, - а в этом случае заставляют человека, сына которого похитили, который не знает, где его сын. Таких случаев все-таки мало. Отец не хочет, чтобы эту тему обсуждали, потому что для него позор то, что произошло», - уверен он.

Все, что сейчас говорят или делают Тепсуркаевы, несомненно продиктовано и срежиссировано властью, уверен чеченский блогер Тумсо Абдурахманов.

"Власти России оказались в неудобной ситуации из-за случая с Салманом Тепсуркаевым, история прогремела на весь мир, заинтересовала европейские международные организации, России были заданы вопросы, пришлось объясняться. Власть заинтересована в том, чтобы об этом инциденте забыли, а они все никак не забывают - поэтому и делаются такие глупые попытки показать общественности, что якобы все уже в прошлом и пора бы забыть", - сказал "Кавказскому узлу" Абдурахманов.

По информации блогера, дом семьи Тепсуркаевых находится под круглосуточным наблюдением. "Многочисленные инсайды говорят о том, что дом Тепсуркаевых находится под постоянным контролем силовиков. Там круглосуточно дежурят люди в штатском", - сообщил блогер.

Власти Чечни заставили Тепсуркаева-старшего записать обращение, не придумав лучшего способа отвести угрозу от похитителей Салмана, считают авторы канала 1ADAT.

«Кадыров посовещался со своим окружением по поводу деанонимизации двоих похитителей Салмана Тепсуркаева и не придумал ничего лучше, чем снова заставить отца Салмана записать видеообращение и заявить об отсутствии претензий. Однако они сами же раздувают огонь своими дешевыми "опровержениями" - надеются закрыть вопрос с похищением Салмана, но они обязательно будут наказаны», - сказали «Кавказскому узлу» в администрации канала.

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