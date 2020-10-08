Директор Службы нацбезопасности Армении отправлен в отставку

08 октября 2020, 13:02

Президент Армении по инициативе премьер-министра Никола Пашиняна уволил Аргишти Кярамяна с поста руководителя Службы нацбезопасности.

Как сообщал "Кавказский узел", Аргишти Кярамян возглавил СНБ в июне - после показательных отставок глав сразу нескольких силовых ведомств: глав полиции, СНБ и генштаба. Силовики лишились своих постов, посетив свадьбу сына главы генштаба, которая, в нарушение режима самоизоляции, была весьма многолюдной. Показательная отставка силовиков стала для премьер-министра Никола Пашиняна поводом назначить на их места своих людей на фоне обострившегося внутриполитического противостояния, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

"Принимая за основу предложение премьер-министра, <...> освободить Аргишти Кярамяна от должности директора Службы национальной безопасности", - процитировало сегодняшний указ президента Армении издание Panarmenian.

Другим указом президента временно исполняющим обязанности директора СНБ назначен Микаэл Амбарцумян, информировал "Sputnik-Армения".

В Армении с 27 сентября введено военное положение, в зоне карабахского конфликта идут ожесточенные бои, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?". "Кавказский узел" ведет хронику боевых действий в сентябре-октябре.