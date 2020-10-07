Сотрудники реабилитационного центра в Махачкале заподозрены в мошенничестве

07 октября 2020, 23:49

Исполняющая обязанности директора реабилитационного центра «Надежда» фиктивно устроила на работу врача и в течение почти двух лет начисляла ей зарплату, заявил прокуратура Дагестана.

Прокуратура установила, что в сентябре 2017 году исполняющая обязанности директора реабилитационного центра подписала документы о приеме жительницы Махачкалы на должность врача-невролога в стационар.

Фактически трудовую деятельность врач не осуществляла, а свыше 620 тысяч рублей, которые ей начислялись по июнь 2019 года в качестве зарплаты, были похищены, сообщила сегодня прокуратура Дагестана на своем сайте.

В отношении сотрудников центра возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ), говорится в сообщении. Отметим, санкции статьи предусматривают до шести лет лишения свободы.

Комментариев относительно уголовного дела в отношении сотрудников реабилитационного центра «Надежда» на сайте Министерства труда и социального развития Дагестана по состоянию на 23.30 мск сегодня нет, исполняющей обязанности директора значится Патимат Хваджаева. Комментариев от обвиняемых или их представителей относительно заявления надзорного ведомства не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что в сентябре сотрудница соцзащиты в Дагестане была обвинена по делу о крупном мошенничестве.