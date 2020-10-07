ФСБ отчиталось о задержании предполагаемого террориста в Ставрополе

07 октября 2020, 18:01

На опубликованных видеокадрах показано, как подозреваемый в подготовке теракта покупал гвозди и изоленту. По версии ФСБ, у него на квартире были изъяты детали самодельного взрывного устройства, а сам задержанный признался в своих намерениях, сообщили силовики.

Как писал "Кавказский узел", предполагаемый сторонник ИГ* задержан сотрудниками ФСБ, он планировал взорвать прокуратуру и суд в Ставрополе, сообщила сегодня пресс-служба управления ФСБ.

Подозреваемый в подготовке теракта дал признательные показания, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону. "В ходе допроса он дал признательные показания. При обыске в его квартире обнаружены и изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и зажигательной смеси", - сообщил собеседник агентства.

Уголовное дело возбуждено по статье о террористическом акте, сообщил сегодня ТАСС со ссылкой в пресс-службе управления ФСБ по краю. Максимальное наказание по ч.2 ст. 205 составляет 20 лет лишения свободы.

Видеокадры наблюдения за подозреваемым в подготовке теракта и его задержания опубликованы на YouTube-канале "ЧП Ставрополь". На видео видно, как молодой человек с бородкой закупает стройматериалы. В частности, на видео показаны гвозди, изолента, химические растворы, тряпки. При этом место, где они обнаружены, не идентифицировано. В финале записи силовики валят подозреваемого на землю. К 17:40 мск видеоролик набрал 41 просмотр и две отметки "нравится".

"Кавказский узел" сообщал, что в апреле ФСБ отчиталась о предотвращении теракта на Ставрополье. Один из планировавших теракт сторонников ИГ* был убит, второй - задержан, сообщили в ФСБ. Спецоперация проходила в расположенном в Нефтекумске многоквартирном доме, уточнил глава региона. Сторонники ИГ* планировали нападение на сотрудников полиции и теракт в местах массового скопления граждан в Ставропольском крае, сообщило 3 апреля ФСБ.

"Кавказский узел" публикует новости о влиянии ближневосточной войны на ситуацию в регионах Кавказа на специальной тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". "Кавказский узел" также ведет хронику терактов на территории Российской Федерации с 1999 года.

* - ИГ (Исламское государство) - организация признана террористической и запрещена в России решением суда.