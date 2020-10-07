Задержание подозреваемого в подготовке теракта в Ставрополе . Кадр видео RuNews24 https://www.youtube.com/watch?v=1ol-Ghaf_mo&feature=emb_logo

07 октября 2020, 16:49

В Ставрополе задержан подозреваемый в подготовке теракта

Предполагаемый сторонник ИГ* планировал взорвать прокуратуру и суд в Ставрополе, сообщила сегодня пресс-служба управления ФСБ.

Подозреваемый, который планировал теракт на территории Ставрополя, задержан, сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по краю. "Сегодня задержали 23-летнего мужчину. Его не нейтрализовали, взяли живым. Он планировал совершение теракта в отношении представителей судебной власти на территории Ставрополя", - приводит агентство слова представителя ФСБ.

Мужчина является членом террористической организации "Исламское государство", совершить теракт он планировал самостоятельно, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

Уроженец Ставрополья  собирался устроить взрыв в зданиях суда и прокуратуры. Он снял квартиру в Ставрополе, затем вел наблюдение за Домом правосудия и прокуратурой. В магазинах подозреваемый приобрел составляющие для изготовления взрывного устройств и собрал его на съемной квартире. Затем подозреваемый вновь отправился к зданию суда, где его задержали сотрудники ФСБ. При задержании были изъяты средства связи, которые используются в террористической деятельности. Спецслужбы устанавливают личности пособников и проверяют задержанного на причастность к другим преступлениям, сообщило сегодня ГТРК "Ставрополье". 

"Кавказский узел" публикует новости о том, как влияет война на Ближнем Востоке на регионы Кавказа, на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" можно ознакомиться со справкой "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ*".

* - ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.

Примечание:

"Видео задержания подозреваемых в подготовке взрыва на концерте Киркорова оказалось инсценировкой", "Приговор уроженцу Ингушетии по делу о финансировании ИГ* оставлен без изменения", "Уроженка Дагестана заподозрена в помощи боевикам в Сирии"

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