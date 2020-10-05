Жители Чечни раскритиковали силовиков за публичное порицание задержанных

05 октября 2020, 02:47

ОВД Урус-Мартановского района распространило запись профилактической беседы с задержанными за употребление наркотиков и вождение автомобилей в состоянии опьянения. Публичное порицание, а также приглашение родственников нарушителей для записи воспитательных бесед вызвало непонимание пользователей Instagram.

Как писал "Кавказский узел", чеченские силовики регулярно публично отчитывают местных жителей за различные правонарушения. 22 сентября начальник ОВД Урус-Мартановского района добился от задержанных раскаяния в употреблении наркотических веществ и вождении в пьяном виде. Родители нарушителей, которым силовики заявили о персональной ответственности за поведение детей, пообещали следить за ними.

В Чечне фактически действует сухой закон, употребление алкоголя порицается и обществом. С 2017 года в Грозном алкоголем торгует лишь один гипермаркет, однако силовики, по словам местных жителей, не дают покупать спиртное и там. Антиалкогольной кампании в Чечне уже более 10 лет, и ограничений на употребление спиртного в республике с годами становится все больше, указано в справке "Кавказского узла" "Чечня без алкоголя: исламские каноны и диктат Кадырова".

Очередную профилактическую беседу провел начальник ОВД Урус-Мартановского района с местными жителями, замеченными за употреблением наркотических веществ и вождении в пьяном виде. Сообщение об этом было опубликовано 3 октября в Instagram-паблике "ЧП Грозный 95", насчитывающем 70,1 тысячи подписчиков.

«В отделе МВД России по Урус-Мартановскому району (начальник полиции) провел профилактическую беседу с лицами, замеченными за употреблением наркотических и психотропных препаратов а также за управлением транспортного средства в нетрезвом состоянии. Здесь также присутствовали и родственники задержанных [...] Есть закон, перед которым в ответе каждый, в том числе и родители, несущие персональную ответственность за воспитание своего ребенка. В свою очередь, родственники пообещали заниматься воспитанием своих близких, чтобы впредь не допускать подобных действий. Сами задержанные искренне раскаялись в содеянном и дали слово, что исправятся», - говорится в публикации, которая по данным на 02.47 мск сегодня, 5 октября набрала 352 отметки "Нравится" и 11 комментариев.

На фотографии видны около 10 мужчин в защитных масках, которые стоят у стены. Некоторые из них опустили головы. За столом сидят несколько человек в гражданском, а также офицеры полиции в форме.

Некоторые комментаторы иронически восприняли очередную публикацию об общественном порицании за употребление наркотиков и алкоголя.

«Не верю», - написал unbekanntin2016.

«В Чечне не употребляют?», - поинтересовался у него mihailstepanenko16.

«Не в том смысле что их вообще нет, но не в таком количестве»,- ответил unbekanntin2016.

"Как же! Сразу все исправились", - посмеялся tt_and_pm.

«В чем вина родственников? Виновного надо наказать по закону», - указал msr52752.

Аналогичное сообщение было опубликовано в Instagram-паблике ОВД Урус-Мартановского района, где оно по данным на 02.47 мск сегодня, 5 октября набрало 187 отметок "Нравится" и два комментария.

Сотрудник ОВД Урус-Мартановского района отметил, что родственники нарушителей осудили их действия. «Были подключены родственники задержанных нарушителей, которые осудили из действия и обязались в дальнейшем не допускать подобного с их стороны. Сами нарушители заявили о раскаянии и также обещали не совершать таких проступков», – сказал сотрудник ведомства корреспонденту "Кавказского узла".

Подробнее о случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Чечни назвали недопустимым привлечение родственников к публичному порицанию задержанных нарушителей.

«Задержанные, судя по фото, взрослые люди, и вроде как должны сами отвечать за свои проступки. При чем тут их родственники? Если человек что-то нарушил, то пусть отвечает по закону. Зачем устраивать такие вот публичные выволочки, да еще и пожилых людей собирать?» - задалась вопросом Марет.

«С точки зрения закона родственники не должны нести ответственность за правонарушения, совершенные взрослыми членами семьи. У нас же близких родственников нарушителей – отцов, старших братьев, дядей и так далее - привлекают к разного рода акциям с публичным порицанием лиц, совершивших различные проступки. Тут опора на наши обычаи, по которым младшие должны слушаться старших, а те, в свою очередь, должны контролировать своих родных. В каких-то случаях это срабатывает, в каких-то - нет», - высказал свое мнение Лечи.

Само по себе проведение профилактических бесед не противоречит российскому законодательству, но публиковать информацию об этом можно только с согласия правонарушителя, указал ранее "Кавказскому узлу" адвокат, полковник МВД в отставке Евгений Черноусов.

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".