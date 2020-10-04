Адвокат заявил о давлении на Юрия Нагоева

04 октября 2020, 00:45

После того, как бывший заместитель начальника ГИБДД Кабардино-Балкарии Юрий Нагоев был избит, в СИЗО он был помещен в спецблок, где ему не оказывается надлежащая медицинская помощь, заявил адвокат Буберд Маремов.

Как писал "Кавказский узел", в мае 2019 года были задержаны 16 сотрудников МВД по Кабардино-Балкарии. 24 сентября текущего года адвокат сообщил, что арестованного бывшего замначальника ГИБДД Кабардино-Балкарии Юрия Нагоева подвергли пыткам в изоляторе, заставив оговорить себя и своих коллег. По словам Нагоева, его тайно вывезли из СИЗО в Ставрополе в Черкесск и избивали трое суток. Родственницы задержанных коллег бывшего замначальника ГИБДД обратились в Генпрокуратуру с требованием проверить жалобу Нагоева на пытки и не допустить такого же обращения с их близкими.

По данным следствия, сотрудники ГИБДД, «крышевали» транспортировку по территории республики подпольно произведенного алкоголя, за что брали взятки. За беспрепятственный проезд через все посты владельцы незаконного алкогольного бизнеса заплатили, по данным следствия, около 42 миллионов рублей. Все задержанные были этапированы в Ставропольский край. Нагоев свою вину не признает и отказывается сотрудничать со следствием.

Адвокат Буберд Маремов заявляет, что на его подзащитного, заместителя начальника ГИБДД МВД по Кабардино-Балкарии Юрия Нагоева продолжает оказываться давление. В частности, после того, как он подвергся избиению, в отношении него не было проведено медицинское освидетельствование. Более того, он был помещен в спецблок СИЗО (помещение внутри СИЗО с более жестким режимом содержания – уточнение «КУ»).

Маремов рассказал 3 октября корреспонденту "Кавказского узла", что он посетил Нагоева в СИЗО. Нагоев рассказал ему, что 21 сентября его доставили обратно из ИВС Черкесска в СИЗО, у него сильно болела левая рука из-за побоев, полученных дубинкой и пластмассовыми бутылками с водой в ИВС от неустановленных лиц.

«Нагоев сообщил медработнику СИЗО, что его избили в ИВС, и что у него сильно болит левая рука. Он просил в отношении него провести медицинское освидетельствование, составить акт, зафиксировать побои на теле, занести все это в его медицинскую карту. Все его требования были проигнорированы [...], побои на его теле не были зафиксированы»,- рассказал Маремов.

По словам адвоката, полученные Нагоевым побои сказались в последующем на состоянии его здоровья, у него начались частые головные боли. «Со слов Нагоева, при его избиении в ИВС он терял неоднократно сознание, фельдшером ИВС ему оказывалась медпомощь», - отметил адвокат.

Маремов также сообщил, что после доставления Нагоева в СИЗО из ИВС Черкесска он был помещен в спецблок СИЗО, где содержится в настоящее время, при этом ему не оказывается надлежащая медицинская помощь. "Условия его содержания в СИЗО и отсутствие необходимой медпомощи привели к тому, что Нагоев 1 октября не смог принять полноценно участие в следственных действиях, проводимых следователем, из-за возникших у него головных болей", - заявил адвокат.

Адвокат также сообщил, что 25 сентября им, а также в последующем самим Нагоевым, был заявлен отвод руководителю следственной группы. По мнению адвоката и его подзащитного, следователь заинтересован в исходе уголовного дела с обвинительным уклоном. Однако обращение, по словам адвоката, руководством ГСУ СК РФ по СКФО не разрешено.

По словам Маремова, им направлены соответствующие обращения в адрес руководства СИЗО о причинах помещения Нагоева в спецблок, а также о предоставлении медицинских документов о состоянии здоровья его подзащитного и оказываемой ему медпомощи.

Адвокат также заявил, что намерен обратится в Ессентукский городской суд из-за того, что руководство ГСУ СК РФ по СКФО не отреагировало на обращение по поводу руководителя следственной группы.

Какими-либо комментариями следствия относительно заявления адвоката "Кавказский узел" пока не располагает.