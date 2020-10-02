02 октября 2020, 21:17

Сирота из Дагогней получил квартиру после вмешательства прокуратуры

Администрация Дагестанских Огней по требованию прокуратуры выделила сироте благоустроенное жилье вместо непригодного для проживания помещения.

Прокуратура установила, что в 2019 году администрация Дагестанских Огней приобрела для местного жителя, который имеет статус сироты, непригодное для проживания жилье.

В квартире отсутствовали газоснабжение и горячее водоснабжение, из-за сырости было испорчено покрытие пола и стен, утверждает прокуратура. Сотрудники ведомства сочли, что действия чиновников повлекли "существенное нарушение прав" сироты, и потребовали от главы города предоставить ему благоустроенное жилье, сообщила сегодня прокуратура Дагестана на своем сайте.  

После вмешательство прокуратуры администрация города обеспечила сироту пригодной для проживания квартирой, отчиталось ведомство.

"Кавказский узел" также писал, что  в августе 2019 года ветераны-афганцы собрались в Махачкале и пригрозили властям голодовкой, напомнив, что много лет ожидают от государства обещанные квартиры. 17 сентября около 20 дагестанских ветеранов афганской войны начали бессрочную голодовку в парке. Они заявили, что намерены продолжать акцию до тех пор, пока их не примет глава Дагестана Владимир Васильев.

Примечание:

"Суд встал на сторону жителей Временного в тяжбе с властями", "Пикетчица потребовала от мэрии Махачкалы исполнить решение суда", "Жители сгоревших в Избербаше домов размещены в гостинице".

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