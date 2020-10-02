Глава министерства внутренних дел Белоруссии, уроженец Владикавказа Юрий Караев. Фото: Информационное агентство БелТА https://ru.wikipedia.org/

02 октября 2020, 19:29

Уроженец Северной Осетии попал в санкционный список Евросоюза

Глава министерства внутренних дел Белоруссии, уроженец Владикавказа Юрий Караев включен в список из 44 чиновников, попавших под ограничительные меры в связи с нарушением прав человека и фальсификациями на президентских выборах.

Как писал "Кавказский узел", министр внутренних дел Белоруссии, уроженец Владикавказа Юрий Караев 13 августа выразил сожаление, что при разгоне акций протеста пострадали "случайные люди". Пользователей соцсетей возмутили слова Караева и действия его подчиненных. 

Список из 44 белорусских чиновников, в отношении которых Евросоюз объявил санкции, опубликован сегодня на сайте Евросоюза. Первым в списке числится министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев. В список также вошли заместители главы МВД и весь состав Центральной избирательной комиссии, сообщили сегодня "Известия".

"Президентские выборы, которые не соответствовали международным стандартам и сопровождались репрессиями против независимых кандидатов и жестоким преследованием мирных протестующих", - приводит выдержку из заявления Евросоюза Deutsche Welle.

Министерство иностранных дел Белоруссии заявило, что ответит на санкции ЕС аналогичным "черным" списком европейских чиновников, но имена их называть отказались, сообщил сегодня Telegraf.by.

Примечание:

"Активисты в Волгограде провели пикеты в поддержку протестов в Хабаровске и Белоруссии", "Волгоградские активисты отреагировали пикетами на протесты в Белоруссии", "Белорусское телевидение заслужило сравнение с телеканалом "Грозный"".

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