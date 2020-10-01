Казбек Коков отказался вводить досрочные каникулы из-за COVID-19

01 октября 2020, 18:57

Глава Кабардино-Балкарии не видит оснований для ввода новых ограничений из-за роста числа заражений коронавирусом, заявил он сегодня в ходе заседания республиканского оперштаба. За последние сутки в республике зафиксировано 50 новых случаев заражения, общее число инфицированных достигло 7712.

Как писал "Кавказский узел", госпиталь особо опасных инфекций в Нальчике 28 сентября возобновил работу с инфицированными COVID-19 в связи с ростом числа пациентов в регионе.

На главной странице "Кавказского узла" не реже чем шесть раз в сутки обновляется карта со статистикой по распространению коронавируса на юге России, а также на Южном Кавказе. С информацией о динамике распространения вируса, в том числе в Кабардино-Балкарии, можно ознакомиться в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В Кабардино-Балкарии имеется 713 семейных очагов со 1166 инфицированными коронавирусом, заявил сегодня главный санитарный врач региона Жирослан Пагов. Он добавил, что в 18 образовательных учреждениях выявлено по одному больному – это девять детских садов и девять школ, сообщило сегодня РИА "Кабардино-Балкария".

В школах не наблюдается не наблюдается высоких значений по заболеваемости, чтобы говорить о массовом закрытии школ или введении досрочных каникул, отметил сегодня глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков на заседании оперштаба. Он также добавил, что решение по каждому учреждению будет приниматься индивидуально в зависимости от показателей заражения COVID-19, сообщила сегодня пресс-служба главы республики.

Управление Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарии рекомендовало перевести совещания и конференции в дистанционный формат, прием сведений для выдачи различных документов в органах госвласти осуществлять по принципу единого окна с использованием дистанционных форм работы, говорится в сообщении на сайте главы КБР.

Власти республики приняли решение об отмене запланированного на начало октября гастрономического фестиваля, сообщил сегодня глава Кабардино-Балкарии. "Вместе с тем ситуация контролируемая, система здравоохранения к (росту заражений) готова и обеспечивает транспортировку и лечение больных. В настоящее время речи о закрытии экономики нет, необходимости для введения дополнительных ограничительных мер также не имеется", - приводит слова Казбека Кокова ТАСС.

За сутки в Кабардино-Балкарии проведен 1691 тест на коронавирус, выявлено 50 новых инфицированных, общее число случаев заражения с начала пандемии достигло 7712, сообщил сегодня республиканский оперштаб. За последние сутки в Кабардино-Балкарии скончался один пациент с подтвержденным COVID-19 - мужчина 90 лет, всего умерли 94 человека. В госпиталях лечение проходят 995 человек , в том числе с неподтвержденным СOVID-19, из них 55 находятся в тяжелом состоянии, говорится в сообщении оперштаба в Instagram.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".