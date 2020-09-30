Мать добилась медосмотра обвиняемого в терроризме жителя Дагестана Барзукаева

30 сентября 2020, 15:52

Руководство СИЗО-1 Махачкалы разрешило проведение медицинского обследования задержанного по обвинению в терроризме Ислама Барзукаева после того, как его мать начала голодовку перед зданием изолятора. Елена Барзукаева с февраля требовала провести обследование сына, здоровье которого, по ее словам, ухудшилось после пыток.

Как писал "Кавказский узел", житель Дербента Ислам Барзукаев, а также задержанные с ним Гасан Курбанов и Мирзаали Мирзалиев (в СМИ его имя указывалось также как Миразали Мизаралиев) заявили в марте, что их пытками и угрозами вынудили подписать признательные показания по делу о терроризме. Родственники задержанных неоднократно проводили акции протеста с требованием остановить "беспредел" в республике. Барзукаева без объяснения причин помещают в карцер и не оказывают медпомощь, заявил в июле его адвокат. Жалобы арестованного были направлены в прокуратуру и службу исполнения наказаний.

Елена Барзукаева сегодня приехала в Махачкалу, чтобы объявить бессрочную голодовку у стен СИЗО-1, где содержится ее сын. Женщина намеревалась находиться у изолятора до выполнения ее требований, с собой она взяла теплые вещи, одеяла, подушки. Примерно в 10 утра мать Ислама Барзукаева встала недалеко от входа в СИЗО и развернула плакат, на котором было написано, что она объявляет голодовку до тех пор, пока ее сын не пройдет медицинское обследование.

Проведения медобследования Елена Барзукаева требует с февраля, пояснила она корреспонденту "Кавказского узла". "Мне постоянно приходили отписки, что у моего сына все в порядке со здоровьем. Но я знаю, что у него есть определенные проблемы и необходимо провести магнитно-резонансную томографию, у него периодические кровотечения из ушей, необходимо проверить ногу. Эти проблемы у него начались после того, как его похитили, пытали, а потом уже объявили задержанным. Я заявляла, что обследование будет проведено за мой счет. Но до сих пор он не обследован", - рассказала женщина.

Выйти на акцию протеста Елену Барзукаеву вынудил ответ представителя СИЗО, который сообщил, что ее сын ни на что не жалуется, пояснила она. По ее словам, 29 сентября она получила очередную отписку о том, что Ислам Барзукаев здоров. "Я решила объявить голодовку с требованием сделать моему сыну КТ ноги, головы, коленного сустава, УЗИ ушей и кардиограмму. Кроме того, у него сломан палец на ноге", - заявила Барзукаева.

Пикет с голодовкой продлился меньше часа. К Елене Барзукаевой вышли начальник СИЗО, заместитель главы УФСИН республики, которые пригласили ее в здание изолятора для беседы. "Мне пообещали, что в пятницу моего сына повезут в то медицинское учреждение, которое мы выберем сами. Поэтому я решила не продолжать голодовку", - рассказала она.

Матери Барзукаева и Курбанова 21 августа планировали провести пикет у республиканской прокуратуры, но были доставлены в полицию сразу после въезда в Махачкалу. Продержав в полиции несколько часов, их отпустили без предъявления претензии, вручив только предписание об ответственности за несанкционированные акции протеста.

После встречи с сотрудниками УФСИН Барзукаева уже собиралась уезжать, однако после выхода из здания изолятора к ней подошли сотрудники полиции. Они пояснили ей, что приехали на вызов и стали интересоваться причинами пикета. Полицейские взяли у нее только объяснительную, рассказала женщина. После этого Барзукаева направилась в одну из частных клиник Махачкалы и договорилась о приеме ее сына 2 октября, добавила она.