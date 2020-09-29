11 новых случаев заражения COVID-19 выявлены в школах Азербайджана

29 сентября 2020, 21:26

Коронавирус подтвержден еще у десяти учеников и одного сотрудника в школах Азербайджана. На дистанционное обучение переведены 19 классов и одна школа.

Как сообщал "Кавказский узел", 25 сентября коронавирус был выявлен у 13 учеников и семи сотрудников школ в Азербайджане. При этом 11 классов в школах Баку и школа в селе Гам-Гам работали в режиме дистанционного обучения. К 27 сентября COVID-19 был подтвержден у 10 учащихся и двух сотрудников общеобразовательных учреждений Азербайджана, еще один класс был переведен на дистанционное обучение.

К 29 сентября были выявлены 10 новых случаев заражения COVID-19 среди учащихся школ Азербайджана и один - среди сотрудников. На дистанционное обчение переведены еще семь классов. Всего на дистанционном обучении находятся 19 классов и одна школа. Общее число зараженных школьников с начала учебного года составило 203, а сотрудников - 52, проинформировало на своем сайте Минобразования Азербайджана, сообщение которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

За последние сутки в Азербайджане всего зафиксированы 58 новых случаев заражения COVID-19, 102 человека выздоровели, двое умерли. Общее число инфицированных за все время пандемии составило 40 119 человек. 37 827 излечились, 590 - скончались. Число активных больных составляет 1702 человека, сказано в сообщении оперативного штаба при кабинете министров Азербайджана.

Напомним, учебный год в Азербайджане начался с 15 сентября. В Баку, Сумгаите и Апшеронском районе, где действует усиленный карантинный режим, занятия непосредственно в школах проводятся два раза в неделю, в других регионах - три раза, сообщили в оперативном штабе при кабинете министров. С 15 сентября начались очные занятия для школьников первых-четвертых классов и дистанционные - для учащихся пятых-одиннадцатых классов. Планируется, что учащиеся пятых-девятых классов начнут посещать школы с 1 октября, а 10-11-х классов - с 15 октября.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".