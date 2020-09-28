Четырнадцать человек поддержали журналиста Гаджиева серией пикетов

28 сентября 2020, 19:08

Друзья и коллеги Абдулмумина Гаджиева на серии одиночных пикетов в Махачкале потребовали прекратить его уголовное преследование. Активисты заметили рост числа участников еженедельной акции в поддержку журналиста.

Как писал "Кавказский узел", коллеги и друзья арестованного журналиста «Черновика» Абдулмумина Гаджиева еженедельно проводят в Махачкале акции протеста с требованием освободить его. 14 сентября на пикет пришли шесть человек. 21 сентября в серии одиночных пикетов приняли участие девять человек.

Абдулмумин Гаджиев с июня 2019 года находится под арестом по делу о финансировании терроризма. 9 сентября Верховный суд Дагестана оставил его под стражей еще на три месяца. Обвинение утверждает, что Гаджиев перечислял деньги на счета фондов проповедника Исраила Ахмеднабиева (Абу Умара Саситлинского), которого следствие считает организатором финансирования террористов через благотворительные фонды под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Гаджиев настаивает на своей невиновности.

Сегодняшняя серия одиночных пикетов началась в 13.00 мск и продолжалась в течении часа. Акция проходила в Махачкале на пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова, рядом с комплексом зданий МВД и УФСБ по Дагестану. В ней непосредственное участие приняли 14 человек, а на месте проведения акции вместе с ними присутствовало до 20 человек, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» заместитель главного редактора «Черновика» Магомед Магомедов.

Он обратил особое внимание на то, что количество участников по сравнению с акцией неделей назад увеличилось. Участники акции поочередно стояли в пикете, сменяя друг друга. Магомедов указал также на реакцию со стороны прохожих, которые интересовались содержанием плаката в руках участников акции. «Они довольно с интересом оглядывались, смотрели»,- Рассказал Магомедов.

К активистам во время пикета подошли сотрудники полиции и записали данные нескольких участников акции. Со слов Магомедова, недоброжелательности со стороны представителей правоохранительных органов не было.

Принявший участие в акции представитель регионального отделения «Альянса врачей» Салим Халитов сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что вышел на пикет, так как считает Гаджиева невиновным.

"Я принял участие в акции, так как считаю, что Абдулмумин Гаджиев должен быть на свободе",- отметил Халитов.

Он добавил, что учился с Гаджиевым в одном классе и знает его не один год, поэтому и уверен в том, что он невиновен.

Халитов указал на поддержку как со стороны прохожих, так и со стороны водителей проезжавших мимо автомобилей. "Когда я стоял, водители мне сигналили и поднимали руку вверх. Я чувствовал поддержку прохожих и проезжающих",- рассказал он.

Также Халитов пояснил, что принял участие в серии одиночных пикетов в поддержку Гаджиева во второй раз и впредь намерен по мере возможности участвовать в акциях в поддержку арестованного журналиста.

Один из участников сегодняшней акции журналист Идрис Юсупов также обратил внимание на увеличение количества как участников пикета, так и тех, кто пришел поддержать их. Со слов Юсупова, это связано с тем, что СМИ публикуют информацию о возобновлении акций в поддержку Гаджиева.

«После возобновления пикетов с каждой неделей появляются новые люди, потому что не все знали, что пикеты возобновились. Благодаря публикациям в СМИ с каждым разом все больше и больше людей»,- рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Юсупов. Юсупов.

Активисты на некоторое время прекращали проведение еженедельных одиночных пикетов в поддержку Гаджиева в связи с тяжёлой ситуацией с коронавирусом и внебольничной пневмонией, но 31 августа вновь вышли на акцию. Возобновить акции было решено, когда эпидемическая обстановка стабилизировалась, рассказал ранее Магомед Магомедов.

По его словам, серию одиночных пикетов посетили сыновья Абдулмумина Гаджиева, однако не принимали участие в акции.

Адвокат Гаджиева Арсен Шабанов рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что ознакомление с уголовным делом журналиста окончено. Следующий этап, по его словам, это передача дела в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Адвокат отметил, что в последний раз он видел Гаджиева на прошлой неделе в суде, где рассматривался вопрос о продлении меры пресечения, журналист участвовал судебном заседании в режиме конференцсвязи.

Дело Абдулмумина Гаджиева имеет общие черты с попыткой уголовного преследования журналиста "Медузы" Ивана Голунова, указали участники онлайн-дискуссии, проведенной на "Кавказском узле" 27 июня 2019 года. Подробнее о деле Гаджиева говорится в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".