Спасатели эвакуировали пострадавшего в горах Кубани

28 сентября 2020, 10:15

Спасатели передали врачам в Анапе мужчину, который пострадал при падении с горы.

О том, что на склоне горы находится мужчина, упавший с крутого склона горы в районе Высокого берега, спасателям сообщил очевидец.

"Прибывшие на место вызова спасатели эвакуировали пострадавшего и передали сотрудникам скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении, размещенном в ночь на 28 сентября на странице МБУ "Служба спасения" Анапы в Instagram.

"Кавказский узел" писал также, что 6 сентября восемь детей в сопровождении трех взрослых отправились в горы в Сочи и перестали выходить на связь с родными. К их поискам подключились казачьи отряды, сотрудники Росгвардии и спасательный вертолет.

На следующий день пропавшие туристы вышли на связь и сообщили, что заблудились. Спасатели эвакуировали их вертолетом.