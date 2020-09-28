Спасатели оказывают помощь пострадавшему в горах Кубани. Скриншот сообщения https://www.instagram.com/p/CFpb68vHVMe/

28 сентября 2020, 10:15

Спасатели эвакуировали пострадавшего в горах Кубани

Спасатели передали врачам в Анапе мужчину, который пострадал при падении с горы.

О том, что на склоне горы находится мужчина, упавший с крутого склона горы в районе Высокого берега, спасателям сообщил очевидец.

"Прибывшие на место вызова спасатели эвакуировали пострадавшего и передали сотрудникам скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении, размещенном в ночь на 28 сентября на странице МБУ "Служба спасения" Анапы в Instagram.

"Кавказский узел" писал также, что 6 сентября восемь детей в сопровождении трех взрослых отправились в горы в Сочи и перестали выходить на связь с родными. К их поискам подключились казачьи отряды, сотрудники Росгвардии и спасательный вертолет.

На следующий день пропавшие туристы вышли на связь и сообщили, что заблудились. Спасатели эвакуировали их вертолетом.

Примечание:

"Спасатели помогли группе туристов в горах Сочи", "Погибший на Эльбрусе альпинист опознан как гражданин Болгарии", "Альпинист из Одессы травмировался при сходе лавины в Приэльбрусье".

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