28 сентября 2020, 10:15
Спасатели эвакуировали пострадавшего в горах Кубани
Спасатели передали врачам в Анапе мужчину, который пострадал при падении с горы.
О том, что на склоне горы находится мужчина, упавший с крутого склона горы в районе Высокого берега, спасателям сообщил очевидец.
"Прибывшие на место вызова спасатели эвакуировали пострадавшего и передали сотрудникам скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении, размещенном в ночь на 28 сентября на странице МБУ "Служба спасения" Анапы в Instagram.
"Кавказский узел" писал также, что 6 сентября восемь детей в сопровождении трех взрослых отправились в горы в Сочи и перестали выходить на связь с родными. К их поискам подключились казачьи отряды, сотрудники Росгвардии и спасательный вертолет.
На следующий день пропавшие туристы вышли на связь и сообщили, что заблудились. Спасатели эвакуировали их вертолетом.
"Спасатели помогли группе туристов в горах Сочи", "Погибший на Эльбрусе альпинист опознан как гражданин Болгарии", "Альпинист из Одессы травмировался при сходе лавины в Приэльбрусье".
28 сентября 2020, 11:13
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Число погибших солдат армии Нагорного Карабаха достигло 31
Нагорный Карабах сообщил сегодня о еще 15 военнослужащих Армии обороны, погибших в зоне конфликта. Число раненых выросло до 200. За ночь Нагорный Карабах отбил часть утраченных позиций, рапортовало Минобороны Армении.
28 сентября 2020, 09:25
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Азербайджан обвинил Армению в обстреле Тертера
Бои в зоне карабахского конфликта продолжаются вторые сутки, с территорий, подконтрольных властям Нагорного Карабаха, обстрелян город Тертер, сообщило Минобороны Азербайджана. Военное ведомство Армении обвинило азербайджанскую сторону в применении тяжелых огнеметов.
28 сентября 2020, 08:26
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Больницы в Армении прекратили плановый прием пациентов в связи с военным положением
Во время военного положения, которое введено в Армении из-за обострения вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, медучреждения будут лечить только пациентов, которым требуется неотложная помощь или реанимация, сообщил 27 сентября Минздрав страны.
28 сентября 2020, 07:27
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Драка сторонников "Грузинской мечты" и оппозиции обернулась акцией протеста
Около 10 человек пострадали 27 сентября в массовой драке сторонников правящей партии "Грузинская мечта" и оппозиционного объединения "Сила в единстве" в Болниси. Жители села провели акцию протеста с требованием снять кандидата от правящей партии, родственник которого, по их мнению, спровоцировал инцидент.
28 сентября 2020, 06:28
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Президент США отреагировал на обострение карабахского конфликта
Дональд Трамп заявил, что в Вашингтоне следят за обострением ситуации в зоне карабахского конфликта. С аналогичным заявлением выступил его соперник по предвыборной гонке от Демократической партии Джон Байден, который призвал стороны к деэскалации.
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