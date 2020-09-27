27 сентября 2020, 11:55

Степной пожар в Аксайском районе потушен

Спасатели потушили пожар в Аксайском районе, где горела сухая растительность, сообщило Главное управление МЧС по Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", 26 сентября около в районе хутора Верхнеподпольный в Аксайском районе загорелась сухая растительность. Прибывшие на место пожарные зафиксировали огонь на площади 2,4 тысячи квадратных метров. Из-за сильного ветра возникла угроза хуторам Рыбацкому и Махину, а также станице Ольгинской. Запах гари от этого пожара дошел до Ростова-на-Дону.

Пожар в Аксайском районе ликвидирован, сообщило сегодня Главное управление МЧС по Ростовской области на своем сайте. "01.01 мск пожар локализован, в 06.48 мск - ликвидация открытого горения", - отчиталось ведомство.

К тушению пожара По состоянию на 22.00 для ликвидации пожара привлечен 239 спасателей и 59 единиц техники, отмечается в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что в начале сентября из-за природных пожаров в четырех районах Ростовской области был введен режим чрезвычайной ситуации. Огонь повредил 64 строения, в том числе 15 жилых домов. Погибла пожилая женщина, еще 46 человек пострадали. Местные жители рассказали, что огонь распространялся так быстро, что они не успевали ничего сделать. Люди потеряли жилье, машины, другое имущество, лишились скота и урожая, говорится в видео "Кавказского узла" "Ростовская область: как огонь выжигает дома сельчан". Ростовский губернатор потребовал от подчиненных найти погорельцам новое жильеи пообещал компенсации.

Примечание:

"Решение суда дало жителям Веселого надежду на закрытие мусорного полигона", "Число жертв взрыва АЗС на Кубани возросло до двух", "Четыре человека стали жертвами взрыва газа на Кубани".

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