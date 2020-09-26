Женщина в медицинской маске © Фото Елены Синеок, Юга.ру

26 сентября 2020, 02:41

Ростовские власти решили повременить с жесткими мерами на фоне роста COVID-19

В ковидных госпиталях в Ростове-на-Дону заняты более 73 процентов коек, сообщила глава управления здравоохранения города. Вводить жесткие ограничения по передвижению горожан не планируется, достаточно усилить контроль над соблюдением санитарных норм, заявил замглавы администрации областного центра.

Как писал  "Кавказский узел", к 25 сентября общее число случаев заражения COVID-19 в Ростовской области достигло 20 980, 187 инфицированных были выявлены на последние сутки. Всего с начала пандемии скончались 468 пациентов с COVID-19, 16674 зараженных излечились. 

Сначала сентября в Ростовской области зафиксирован рост числа зараженных коронавирусом. Мэрия распорядилась, чтобы с 23 сентября водители общественного транспорта в Ростове-на-Дону останавливались, если кто-то из пассажиров окажется без маски. По данным на 24 сентября школьники 51 класса в Ростовской области были переведены на дистанционное обучение. На главной странице "Кавказского узла" не менее чем шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России. Динамика распространения коронавируса, в том числе в ЮФО, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Большинство новых инфицированных за сутки с 24 по 25 сентября выявлены в Ростове-на-Дону, где подтвержден 71 новый случай заражения, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник регионального центра оперативного мониторинга коронавирусной инфекции. По его словам, новые инфицированные зарегистрированы в 29 городах и районах области.

Загруженность коечного фонда в ковидных госпиталях в Ростове-на-Дону составляет 73,3 процента, приводит 25 сентября слова главы управления здравоохранения города Надежды Левицкой Rostovgazeta. 

Она отметила, что рост заболеваемости связан с несоблюдением масочного режима и социальной дистанции. Кроме того, некоторые зараженные не имеют симптомов, но переносят инфекцию, сказала Левицкая.

Первый замглавы администрации города Юрий Овчинников также считает, что увеличение числа зараженных связан с массовым возвращением горожан с отдыха, с началом учебного года и снятием ограничений. При этом он отметил, что "ситуация еще не критическая".

"У нас нет мыслей закрывать город и переходить к пропускной системе", - приводит слова чиновника Donday. По его словам, пока рост числа зараженных планируется сдерживать ужесточением контроля над соблюдением санитарных норм.

Материалы о распространении коронавируса на юге России, принятых властями мерах и влиянии пандемии на условия жизни людей "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Гимназия в Краснодаре закрыта на карантин", "Минздрав Дагестана признал неполноту статистики на фоне ухудшения ситуации с COVID-19", "Ставрополье стало первым в СКФО по числу новых смертей от COVID-19".

Автор: Константин Волгин ; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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