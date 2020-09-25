Суд отказался арестовать трех защитников Амулсара

25 сентября 2020, 22:34

Ереванский суд не нашел оснований для ареста жителей Джермука, заподозренных в хулиганстве после драки со сторонниками разработки Амулсарского месторождения.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Джермука с 2014 года протестуют против разработки Амулсарского месторождения. Ситуация в Амулсаре обострилась после того, как в ночь на 4 августа геологоразведочная компания Lydian Armenia заменила вагончики, в которых жители дежурили на подступах к горе, на свои, на следующий день там собралось около 200 активистов. К 7 августа вагончики Lydian Armenia были передвинуты с обочины дороги, но акции протеста продолжились. 22 сентября стало известно, что после драки со сторонниками разработки Амулсарского месторождения трое жителей Джермука были арестованы на 72 часа Они проходят по делу о хулиганстве, проинформировали в Следкоме Армении.

Массовые акции протеста проходили в августе не только в районе горы Амулсар. Так, 6 августа ереванская полиция задержала участников велопробега в поддержку жителей Джермука. 10 августа возле здания парламента Армении собрались около 20 активистов, которые высказали солидарность противников разработки месторождения. Половину участников этой акции задержали, на них составлены административные протоколы о неподчинении требованию полиции. Активисты обвинили силовиков в предвзятости, так как они не пресекают акции сторонников эксплуатации Амулсарского месторождения.

Ереванский суд не нашел оснований для ареста троих противников разработки Амулсарского месторождения, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат защитников Амулсара Сасун Рафаелян. Он рассказал, что судебные слушания состоялись сегодня, и защита пока получила только один из трех судебных актов.

В отношении одного из подозреваемых суд указал, "что, несмотря на наличие подозрений в инкриминируемом деянии, оснований для ареста нет", - сказал Рафаелян. "Следственный орган обосновывал необходимость ареста тем, что мой подзащитный, находясь на свободе, может скрыться от следствия, препятствовать расследованию или совершить новое преступление. Но суд счел, что это лишь опасения следственного органа, основанные на предположении", - подчеркнул адвокат.

Рафаелян отметил, что защита намерена обжаловать это судебное решение. Хотя суд не нашел оснований для ареста подозреваемого, защита считает, что нет оснований подозревать его в инкриминируемом деянии, сказал он. "После обсуждений защита подаст апелляционную жалобу", - заявил адвокат.

Какой-либо иной меры пресечения подозреваемым суд не назначил, подчеркнул адвокат.