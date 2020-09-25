Глава департамента на Кубани заподозрен в махинациях по нацпроекту

25 сентября 2020, 05:20

Руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края подозревается в том, что подписал акты о приеме работ, которые на самом деле не были выполнены, сообщила ФСБ.

По версии следствия, при выполнении работ в рамках национального проекта "Цифровая экономика РФ" чиновник подписал отчетную документацию за фактически невыполненные работы.

Следователи полагают, что фиктивные документы о выполнении работ по созданию инфраструктуры для мультисервисной сети он подписал из личной заинтересованности, сообщил 24 сентября со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по Краснодарскому краю "Коммерсант".

В отношении руководителя департамента "возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК России ("Злоупотребление должностными полномочиями, - прим. "Кавказского узла")", приводит сообщение ведомства ТАСС. Сумма ущерба не уточняется.

Отметим, санкции статьи предусматривают до четырех лет лишения свободы.

На сайте департамента информатизации и связи Краснодарского края, по состоянию на 3.20 мск 25 сентября главой значится Евгений Юшков.

На сайте ФСБ России информации об уголовном деле в отношении чиновника нет по состоянию на 3.20 мск 25 сентября.

"Кавказский узел" также писал, что бывший глава департамента информатизации и связи Краснодарского края Игорь Скобелев в сентябре 2017 года был заподозрен в том, что содействовал заключению госконтракта с учрежденной им самим компанией, а затем принял у подрядчика не до конца исполненные работы.