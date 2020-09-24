Защита сочла психологическое давление причиной протеста заключенных в Тбилиси

24 сентября 2020, 07:51

Адвокат одного из порезавших себе руки заключенных потребовал от Генпрокуратуры Грузии расследовать инцидент, допустив, что его причиной было психологическое давление на осужденных. От заключенных в этой тюрьме ранее поступали жалобы на условия содержания, сообщил правозащитник Гела Николаишвили.

Как писал "Кавказский узел", 8 сентября члены семей заключенных объявили голодовку с требованием масштабной амнистии перед парламентскими выборами, назначенными на 31 октября. На восьмой день акции женщины пожаловались на слабость и головокружение. А на десятый приостановили акцию протеста, чтобы "набраться сил". 19 сентября Тбилиси состоялось шествие с требованием массовой амнистии с участием женщин, проводивших голодовку, 20 сентября они возобновили акцию протеста. 22 сентября в Тбилиси трое заключенных нанесли себе многочисленные режущие ранения на фоне голодовки их родственников.

Родственники заключенных подготовили законопроект о масштабной амнистии, но парламент проигнорировал предложение, что и стало причиной акции протеста.

Коба Кобахидзе, адвокат одного из порезавших себя заключенных, обратился в Генеральную прокуратуру Грузии с требованием расследования инцидента в тюрьме.

"Думаю, что на него администрация тюрьмы оказывала психологическое давление. Я попросил позвонить, если с его здоровьем что-нибудь произойдет", - сказал он 23 сентября в эфире телекомпании "Мтавари архи" (здесь и далее перевод корреспондента "Кавказского узла").

Со вторым заключенным, тоже порезавшим себе руки, 23 сентября встретился его адвокат. Супруга арестованного пояснила, что ей не известны детали встречи и она не располагает информацией о произошедшем. Необходимо отметить, что накануне поздно вечером ей поступила из тюрьмы противоречивая информация: по один данным, ее мужа после операции вернули в камеру, по другим - оставили в больнице, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

Представитель неправительственной организации "Бывшие политзаключенные за права человека" адвокат Гела Николаишвили сообщил, что заключенные Тбилисской тюрьмы №8 периодически жалуются на условия содержания в тюрьме и нарушения их прав. К примеру, их могут незаконно лишить свидания или права на телефонный звонок, долго не выводят на прогулку, вовремя не обследуют состояние здоровья, несмотря на жалобы и недомогание. Поступают жалобы на плохие условия в камере - в них грязно, вовремя не убирают мусор, рассказал адвокат.

"Я не слышал, чтобы говорили о пытках или применяли жесткие меры к заключенным, но не исключаю, что такое могло быть, но об этом не говорят заключенные", - сказал Гела Николаишвили корреспонденту "Кавказского узла".

Восемнадцать женщин продолжают акцию протеста перед парламентом с требованием проведения массовой амнистии. Участницы акции объявили голодовку 8 сентября, но 17 числа они ее прервали, с тех пор они проводят акцию голодовки с перерывами. Женщины круглосуточного находятся перед зданием высшего законодательного органа страны и не намерены расходится до тех пор, пока их требования не будут выполнение. Кроме этого, на выходных в ближайшие две недели они запланировали проведение крупных митингов перед зданием парламента, сообщает корреспондент "Кавказского узла".