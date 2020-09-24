Участники голодовки в Ереване объяснили свое стремление в Россию

24 сентября 2020, 05:30

Участники проходящей в Ереване голодовки заявили, что хотят уехать в Россию, так как не могут найти достойную работу на родине, а также хотят воссоединиться с семьями. Некоторые из опрошенных "Кавказским узлом" жителей Еревана увидели политическую подоплеку в закрытии границы между двумя странами.

Как писал "Кавказский узел", 22 сентября жители Армении вышли на акцию протеста "Хочу в Россию", потребовав у властей открыть границу с Россией, где у них после введения ограничений по коронавирусу остались семьи и рабочие места. Участники акции, чтобы привлечь внимание властей, объявили голодовку.

20 трудовых мигрантов, объявивших голодовку с требованием открыть границу с Россией, продолжили 23 сентября свою акцию, передает корреспондент «Кавказского узла», который присутствовал на акции.

Участники голодовки расстелили на тротуаре перед правительственным зданием брезент, на котором, по их словам, они спят, укрывшись одеялами. Полиция организовала дежурство и не препятствует участникам акции.

В Армении 23 сентября выявлено 210 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных достигло 47 877 человек, следует из данных обновляемой раз в четыре часа карте со статистикой по коронавирусу на главной странице "Кавказского узла" . Информация с динамикой распространения вируса, в том числе на Южном Кавказе, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Желание уехать в Россию на заработки обусловлено финансовыми проблемами, заявил корреспонденту «Кавказского узла» один из участников голодовки Артур Восканян.

По его словам, после смерти супруги он в одиночку воспитывает трех несовершеннолетних детей. Он также сообщил, что заложил свою квартиру, и чтобы ее не потерять, он должен выехать на заработки в Россию.

«У меня около четырех миллионов драмов (более восьми тысяч долларов) кредитных обязательств. В месяц приходится платить 130-140 тысяч драмов (267-288 долларов). Работая в Армении, я не в состоянии потянуть такую нагрузку. Мне пришлось заложить золото, чтобы как-то справиться с выплатами. На данный момент есть приглашение из Москвы (устроиться) ремонтником лифтов. Обещали в месяц 200 тысяч рублей. Но я не могу уехать из-за закрытых границ», - рассказал он.

В Армении за такую же работу платят в разы меньше – около 150 тысяч драмов (308 долларов или 23,5 тысячи рублей), добавил участник голодовки.

Восканян, принявший участие во встрече с премьером, рассказал, что Никол Пашинян хоть и не дал конкретных обещаний, но заверил, что власти постараются найти решение проблемы.

«Мы попросили премьера решить проблему хотя бы тех, кто долгое время участвует в наших акциях. А это около 200 человек. Среди нас и те, кто оказался разлучен с семьями из-за пандемии и закрытия границ, и те, кто должен выехать на заработки», - пояснил он.

3 сентября жители Армении уже выходили на акцию протеста, на митинге они потребовали возобновить транспортное сообщение с Россией.

Участница голодовки Астхик Саакян проживала последние 15 лет в Москве. В Рязани проживают два ее взрослых сына. По ее словам, гражданство России она не приняла, так как ей пришлось бы отказываться от армянского гражданства.

«Я приехала в Армению в марте по семейным обстоятельствам, а обратно уже не смогла улететь из-за ЧП, хотя у меня и был обратный билет. В Москве я работаю в салоне красоты мастером маникюра и врачом-косметологом. В Ереване я живу у сестры. Дети мне помогают финансово, но я не хочу их обременять», - рассказала она корреспонденту «Кавказского узла».

По ее мнению, власти могли организовать для желающих уехать в Россию перевозки до Верхнего Ларса, откуда они смогут уже самостоятельно добраться до точки назначения. «Цены на самолет очень дорогие. Не знаю, сможем купить, если даже нам разрешат выехать. Ситуация действительно сложная. Но я довольна оперативностью правительства. Накануне мы объявили голодовку, а уже утром нас принял премьер. Пока что я довольна этой встречей и надеюсь, что премьер сможет решить нашу проблему», - отметила она.

Но если решение вопроса затянется, мы будет голодать до разрешения проблемы, добавила участница акции. «Я не могу тут жить и работать. И вопрос не в том, что не берут на работу. Проблема в зарплате. Сравниваешь с московской зарплатой и понимаешь, что получаешь в разы меньше», - подчеркнула Саакян.

Арам Геворкян приехал в Армению 4 марта для лечения из Крыма, где он проживает с семьей последние восемь лет. За все это время, по его словам, это был его первый приезд на родину. Сам он не принимает участие в голодовке из-за проблем со здоровьем - у него позвоночная грыжа, но пришел поддержать участников акции.

«У меня двое несовершеннолетних ребенка, два мальчика. Жена работает в школьной столовой, получает около 15 тысяч рублей. Я сам работаю у брата в цехе по производству тротуарной плитке. Сами и производим, и устанавливаем. Я, конечно, мог бы детей перевезти в Ереван, но проблема в учебе. Дети учатся в русской школе. В Веди, откуда я родом, нет русской школы, а в Ереване в русскую школу принимают, если один из родителей гражданин России», - рассказала он корреспонденту «Кавказского узла».

Его семье сейчас помогает брат, кроме того, хозяин съемной квартиры пошел на встречу и не берет арендную плату уже полгода. «Правительство Армении должно содействовать в воссоединении семей. Таких как мы не очень много, и если власть захочет, то сможет решить проблему. Я не прошу финансовой помощи, я прошу содействовать воссоединению с семьей. На встрече нам премьер сказал, что постараются помочь. Сейчас мы в состоянии ожидания и надеемся, что власть решит нашу проблему. В принципе, мы только на власти Армении и можем надеяться», - подчеркнул Геворкян, добавив, что доволен встречей с главой правительства.

По его мнению, если власти договорятся, можно организовать за счет самих желающих уехать рейс до Москвы или Ростова-на-Дону.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Еревана высказали различные мнения по поводу проходящей голодовки.

Жительница Еревана, пенсионерка Грета Хачатрян не понимает претензий желающих уехать в Россию. «Сегодня весь мир встал перед проблемой коронавируса, из-за него закрылись границы. И власти не виноваты в этом. И требование от них открыть границу непонятно, тем более, что это Россия не открыла воздушное сообщение с Арменией», - заявила она.

Водитель такси Аргам Амирян высказал аналогичное мнение. «Россия использует этот вопрос в своих интересах. Эта акция используется в качестве инструмента давления на армянское правительство», - считает он.

Web-дизайнер Кристина Ованнисян также усматривает политическую подоплеку в решении российских властей оставить воздушную границу с Арменией закрытой.

«Посольство России сказало, что при открытии границы учитывается ситуация с COVID-19. В Армении эпидемия сдерживается, и довольно длительное время наблюдается спад, но границы остались закрытыми. Тем более, что нет никаких проблем открыть сообщение с условием сдачи теста заранее, и при наличии отрицательного результата разрешить перелет», - заявила она.

Студент одного из ереванских вузов Дмитрий Саакян заявил, что понимает требование участников голодовки. «Если люди к семьям должны вернуться, им надо помочь в первую очередь. Они годами жили в России. Естественно, они там обустроились, и это нормально, что они хотят вернуться в благополучную жизнь. А вот вопрос мигрантов, выезжающих на заработки, можно решить и во вторую очередь. Но и это очень важно решить, потому что люди едут на заработки, возвращаются и тратят заработанные деньги в Армении», - считает он.