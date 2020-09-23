23 сентября 2020, 22:15

Приговор уроженцу Ингушетии по делу о финансировании ИГ* оставлен без изменения

Апелляционный военный суд не удовлетворил жалобу защиты уроженца Ингушетии Шамиля Мусаева на приговор по делу о финансировании боевиков.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 июня Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к девяти годам колонии строгого режима уроженца Ингушетии Шамиля Мусаева, признав его участником схемы финансирования боевиков.

Мусаев заявил, что его похитили, а признательные показания он дал под пытками. Документальных подтверждений слов о пытках Мусаева нет, потому что он боялся жаловаться на силовиков, указала ранее защита.

Защита обжаловала приговор, однако коллегия Апелляционного военного суда в Московской области также признала Мусаева виновным и оставила приговор Южного окружного военного суда без изменений, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник суда.

Комментариями Шамиля Мусаева и его представителей относительно решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

Жалоба на приговор Мусаеву поступила в суд 18 августа, следует из карточки дела на сайте Апелляционного военного суда.

По версии следствия, Мусаев, находясь в Германии, "примерно 19 января 2019 года... в целях оказания финансовой помощи участникам незаконного вооруженного формирования, структурно входящего в международную террористическую организацию «Исламское государство»*, получил от двух лиц денежные средства в размере 100 евро". На следующий день в Берлине он передал деньги и личные сбережения иному лицу, что бы тот отдал их террористам, утверждает следствие.

"Кавказский узел" публикует новости о том, как влияет война на Ближнем Востоке на регионы Кавказа, на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" можно ознакомиться со справкой "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ*".

* - ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.

Примечание:

"Аналитики обсудили трудности реабилитации членов семей бывших боевиков на Кавказе", "Конфликтологи призвали уделить внимание семьям бывших боевиков на Северном Кавказе", "Житель Ингушетии осужден за участие в ИГ*".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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