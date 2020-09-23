23 сентября 2020, 16:54

Супруги в Волгоградской области осуждены за насилие над детьми

Суд приговорил жителя Волгоградской области к 23 годам колонии, а его супругу - к 15, признав виновными в сексуальном насилии над детьми, сообщила сегодня прокуратура.

По данным ведомства, 42-летний житель региона и его 36-летняя супруга, находясь в нетрезвом состоянии, подвергали сексуальному насилию троих своих детей в возрасте четырех, шести и восьми лет. Супруги признаны виновными по п."б" ч.4 ст.132 УК России (иные действия сексуального характера с применением насилия...), сообщила прокуратура Волгоградской области.

Суд приговорил отца детей к 23 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, мать - к 15 годам колонии общего режима. "В настоящее время дети находятся под опекой", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в мае 2019 года жительница Волгограда получила три года и один месяц колонии по обвинению в истязании своего двухлетнего сына.

Примечание:

"Житель Волгограда задержан по подозрению в издевательствах над ребенком", "Юристы раскритиковали решение Волгоградского облсуда отпустить обвиняемого в педофилии", "Житель Волжского получил 13 лет колонии за насилие над ребенком".

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