Силовики сообщили о задержании 27 жителей села Красноармейское

23 сентября 2020, 14:09

Росгвардия рапортовала о числе задержанных жителей села Красноармейское города Махачкалы после разгона акции протеста из-за земельного спора. Задержанные "создали угрозу жизни и здоровью окружающих", сообщила сегодня пресс-служба ведомства.

Как писал "Кавказский узел", в махачкалинском поселке Красноармейское 22 сентября произошли стычки с полицейскими, которые, по сообщениям местных жителей, в ответ на брошенные в них камни открыли стрельбу в воздух. Силовики применили слезоточивый газ, дубинки, электрошокеры и травматическое оружие. Не менее двух человек получили ранения.

Присутствовавшие на месте женщины пытались блокировать проезд силовиков, но в них начали пускать слезоточивый газ, бить дубинками. Кроме того, использовались электрошокеры, рассказала очевидица конфликта "Черновику" 22 сентября. "Все стали прятаться, а силовики ловить людей. Врывались в их дома и забирали с собой, даже тех, кто вообще не имел к этому отношения. Один парень-инвалид вышел посмотреть, что происходит, его сильно избили, потом в него еще выстрелили, в итоге забрали на "скорой". Отца, который попытался остановить это, тоже скрутили и закинули в машину", - приводит ее слова издание.

"Задержано 27 граждан, которые вели себя агрессивно, повредили технику, создали угрозу жизни и здоровью окружающих", - цитирует слова представителя пресс-службы "Интерфакс".

Жители села Красноармейское задержаны после беспорядков, сообщила сегодня пресс-служба республиканского управления Росгвардии. "Во вторник в очередной раз жители вышли на протест, и когда сотрудники Росгвардии и полиции пытались пресечь беспорядки, они стали кидать в них камни", - приводит слова представителя пресс-службы ведомства РИА "Дагестан".

Земельный конфликт в селе Красноармейском длится уже несколько лет. В октябре 2017 года силовики разогнали местных жителей, выступивших против сноса домов, после чего задержали десять человек. Снос четырех домов был узаконен судом в связи с иском садового товарищества "Аграрник", которое посчитало, что жители поселка незаконно возводят домостроения. 13 и 14 июля жители села проводили акции протеста, требуя разрешить строительство домов на обещанных им властями землях. Спорные участки были переданы в долгосрочную аренду садоводческому товариществу, однако их статус не определен из-за утери архивной документации, пояснили тогда чиновники.