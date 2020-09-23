Депутаты раскритиковали законопроект о ликвидации Конституционного суда Ингушетии

23 сентября 2020, 12:16

Народное собрание Ингушетии отказалось рассматривать предложенный Махмуд-Али Калиматовым проект закона об упразднении республиканского Конституционного суда. Реализация инициативы Калиматова грозит массовыми протестами, указали парламентарии. Конституционный суд Ингушетии был единственным органом власти, выступившим против соглашения о границе с Чечней, напомнил Совет тейпов.

Как писал "Кавказский узел", 30 октября 2019 года Конституционный суд Ингушетии признал неконституционным республиканский закон о границе с Чечней. Однако глава республики Юнус-Бек Евкуров обратился в Конституционный суд России, и он утвердил соглашение о закреплении границы между регионами.

Осенью 2018 года и весной 2019 года в Ингушетии проходили массовые акции протеста против соглашения о границе, подписанного 26 сентября 2019 года Рамзаном Кадыровым и Юнус-Беком Евкуровым. Протестующие, в частности, требовали вынесения вопроса о границе на референдум. После столкновения участников митинга с силовиками в марте 2019 года в республике прошли массовые аресты активистов. Ряд из них признаны правозащитниками политзаключенными.

Совет Народного собрания Ингушетии, обсудив 22 сентября проект закона "Об упразднении Конституционного суда Республики Ингушетия", решил вернуть его автору законодательной инициативы. Это было сделано на основании заключения правового отдела парламента, указано в сообщении на сайте Народного собрания.

Проект закона внес глава республики Махмуд-Али Калиматов. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что причиной упразднения суда является "совершенствование органов государственной власти Ингушетии", но на деле реализация законопроекта Калиматова будет производить противоположный эффект, заявил 21 сентября на своей странице в Instagram депутат Национального собрания Ингушетии Аюб Оздоев. Он также раскритиковал мнение авторов законопроекта, что ликвидация Конституционного суда республики позволит оптимизировать бюджет. "Годовое содержание Конституционного суда обходится в сумму, равнозначную расходам при организации одного (!) концерта", - указал Оздоев. Аргумент о приведении правовой базы республики в соответствие с федеральной, по мнению депутата, также нелогичен, так как действующий федеральный закон о судебной системе предусматривает возможность создания конституционных судов в регионах.

Депутат напомнил, что Конституционный суд упоминается в 64-й статье Конституции Ингушетии. "Любое изменение Конституции РИ без учета мнения жителей чревато дестабилизацией обстановки, как это случилось весной 2019 года, когда "потеря одного абзаца" привела к многотысячным протестам", - указал Аюб Оздоев. Митинг 26-27 марта 2019 года, вылившийся в столкновения с силовиками, был спровоцирован проектом поправки в республиканский закон о референдуме. Законопроект был принят депутатами в первом чтении 14 марта и готовился к рассмотрению во втором чтении. Уже после согласования митинга, 20 марта, Юнус-Бек Евкуров отозвал законопроект из Народного собрания на фоне критики оппозиции, заявившей, что в нем не указаны основания, при которых проведение референдума было бы обязательным, при этом перечислены лишь те вопросы, которые не могут быть вынесены на референдум. Суть поправок сводилась к изъятию из закона одного абзаца: "На референдум Республики Ингушетия обязательно выносятся вопросы об изменении статуса, наименования республики, ее разделения или объединения с другими субъектами Российской Федерации, изменения ее территории или границ в соответствии с законодательством Российской Федерации". Тысячи людей вышли в Магасе на разрешенный властями митинг против закона о референдуме. В законопроекте не указаны основания, при которых проведение референдума было бы обязательным, а перечислены лишь те вопросы, которые не могут быть вынесены на референдум, заявила оппозиция. Вопрос об упразднении региональных конституционных судов возник после принятия поправок к Конституции России, указал ингушский парламентарий Закрий Мамилов. "В перечне судов, который содержит новая версия ч. 3 ст. 118 Конституции, есть только Конституционный суд РФ, Верховный суд РФ, а также федеральные суды общей юрисдикции, арбитражные суды и мировые суды субъектов федерации. Но федеральных законов по претворению в жизнь этой поправки в Конституцию еще нет. Почему сегодня глава республики идет впереди паровоза? Для Ингушетии вопрос сохранения этого суда весьма актуален, но мы подаем первыми в России проект закона по его упразднению!" - приводятся слова Мамилова в публикации ингушского издания "Фортанга" от 22 сентября. Голосование по поправкам к Конституции завершилось 1 июля. По данным ЦИК, поправки поддержали 77,92% участников голосования, а в Ингушетии еще больше - 87%. При этом местные жители скептически восприняли данные о 76-процентной явке. Целый ряд ингушских тейпов официально призывал бойкотировать голосование, указывая на отсутствие диалога между властью и обществом и преследование местных активистов. Новости о протестах против инициированных президентом конституционных поправок и ходе голосования публиковались "Кавказским узлом" на тематической странице "Конституция Путина". По мнению Закрия Мамилова, против ликвидации Конституционного суда Ингушетии выступает "абсолютное большинство депутатов". Журналист Ильяс Матиев опубликовал на личной странице в Instagram заявление депутата ингушского парламента Руслана Гагиева. Депутат сообщил, что не может присутствовать на заседаниях из-за болезни, но заочно отказывается поддерживать законопроект об упразднении Конституционного суда Ингушетии "во всех трех чтениях". Заявление датировано 21 сентября. Совет тейпов назвал законопроект "антинародным"

Категорически против ликвидации республиканского Конституционного суда выступил Совет тейпов Республики Ингушетия, заявивший в публикации на своей странице в Facebook от 21 сентября, что расценивает эту инициативу как "покушение на государственность Ингушетии". Совет тейпов подчеркнул, что в 2018 году, когда было подписано соглашение о границе с Чечней, "Конституционный Суд Ингушетии оказался единственным государственным органом, занявшим принципиальную позицию по отстаиванию законности и справедливости в отношении ингушского народа". "Уже длительное время в Ингушетии сохраняется напряженная общественно-политическая ситуация. Попытка в этих условиях ликвидировать Конституционный суд Ингушетии может привести к дестабилизации обстановки. В связи с этим призываем главу Республики Ингушетия немедленно отозвать внесенный им законопроект, а депутатов Народного собрания отказаться от принятия еще одного антинародного закона", - говорится в заявлении Совета тейпов. На "Кавказском узле" размещен полный текст Соглашения с приложениями к нему (картой и геодезическим описанием). Анализ новой линии чечено-ингушской границы картографами приведен в размещенной на "Кавказском узле" справке "Неравноценный обмен Ингушетии с Чечней: анализ картографов". "Кавказский узел" также ведет регулярно обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости, касающиеся границы между Чечней и Ингушетией, публикуются на специальной тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".

Публикация о возвращении законопроекта Калиматову, сделанная вечером 22 сентября в Instagram-паблике "Новости Ингушетии", к 12.16 мск 23 сентября собрала 101 "лайк" и 35 комментариев. Читатели паблика поддержали решение Совета парламента.

"Правильно, молодцы, если будете все так дружно за нашу республику бороться, ни одна тварь наши права не сможет ущемить!" - написал al.ikhan2303. "Верните прямые выборы", - потребовал dada_vaineh. "Парламент знает, что в Ингушетии такие вопросы решает народ. Не верите? Спросите у [бывшего главы республики Юнус-Бека] Евкурова", - написал сегодня ahmedlat7, напомнив о массовых протестах. "Что-то совесть <взыграла> у парламентариев. Все это блеф. Не любит вас народ. Ради всех нас - уходите", - призвал сегодня пользователь interesting_novosti.

На сайте Конституционного суда Ингушетии, по состоянию на 12.16 мск 23 сентября, отсутствует реакция на инициативу главы республики об упразднении суда.