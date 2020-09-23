Центр Эрмитажа в Нальчике призван возродить археологическую школу на Северном Кавказе

23 сентября 2020, 03:27

Культурно-образовательный центр «Эрмитаж – Кавказ», который планируется открыть на базе Кабардино-Балкарского госуниверситета, позволит возродить собственную археологическую школу на Северном Кавказе, заявили гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский и замдиректора института в вузе Хаким Геграев. На Кавказе нет механизмов для реализации масштабных культурных проектов, что делает идею создания центра нежизнеспособной, считает редактор петербургского издательства София Кодзова.

Как писал "Кавказский узел", в 2016 году в Кабардино-Балкарском госуниверситете начала работать программа "Дни Эрмитажа на Северном Кавказе", в рамках нее для студентов вуза была организована серия спецкурсов под руководством сотрудников Государственного Эрмитажа.

Центр "Эрмитаж-Кавказ" планируется открыть на базе КБГУ

На базе Кабардино-Балкарского госуниверситета (КБГУ) будет создан культурно-образовательный центр «Эрмитаж – Кавказ». Соглашение об этом было подписано гендиректором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским и ректором КБГУ Юрием Альтудовым. Центр планируется разместить в одном из старейших зданий Нальчика, построенном в 1913 году для Кабардино-горского имени Императора Александра III реального училища - в здании, являющемся памятником архитектуры федерального значения (ул. Инессы Арманд, 1), в настоящее время там располагаются учебные аудитории медицинского факультета КБГУ.

«У нас давние связи с Кабардино-Балкарией, с Нальчиком. Ранее уже были подписаны несколько соглашений о сотрудничестве в сфере археологии, проведения экспедиций, наши коллеги читают лекции», - заявил Михаил Пиотровский во время подписания соглашения.

По словам гендиректора Государственного Эрмитажа, центр в Нальчике будет иметь свои отличия от других эрмитажных центров. «В центре планируется открыть зал-инсталляцию «Русский ковчег», посвященный одноименному фильму Александра Николаевича Сокурова, снятому в залах Эрмитажа. Одной из самых главных задач является создание в центре специальных помещений для регулярного проведения мастер-классов в рамках программы «Эрмитажная школа реставрации», а также штаб-квартиры эрмитажных археологов – в Кабардино-Балкарии работает Северо-Кавказская археологическая экспедиция Эрмитажа. В центре планируются также и помещения для выставок», - приводятся слова Пиотровского на сайте вуза 18 сентября.

Кроме того, в центре «Эрмитаж – Кавказ» планируется проводить встречи с научными сотрудниками Государственного Эрмитажа, а также дистанционное обучение – в том числе по специальным программам для сотрудников музеев Северного Кавказа, преподавателей и студентов КБГУ.

«Научно-просветительская деятельность, ориентированная в первую очередь на детей, юношество и молодежь, будет включать возможность участия студентов Кабардино-Балкарского государственного университета в просветительских программах Государственного Эрмитажа», - отмечается на сайте университета.

Центр Эрмитажа в Нальчике позволит обучить молодые кадры археологов

Договор с Эрмитажем служит в первую очередь цели возрождения в Кабардино-Балкарии и на Северном Кавказе собственной археологической школы, заявил замдиректора социально-гуманитарного института КБГУ Хаким Геграев.

«Я думаю, это будет интересно […] На Кавказе в целом и в республике в частности у нас в свое время была сильная археологическая школа, но в силу разных причин в период, связанный с 1990 годами, старшее поколение ушло. Сейчас речь идет о возрождении археологической школы - нужны новые молодые кадры. Как раз (создание центра) на молодых и направлено, чтобы привлекать их интерес и из их числа воспитывать новые кадры наших местных археологов», - сообщил корреспонденту «Кавказского узла» Геграев.

По его словам, первыми слушателями археологической школы станет молодежь, которая работала на раскопках с участием Эрмитажа в районе Куркужина. «Это студенты КБГУ, в основном историки. Среди них появились желающие, которые хотят получить специализацию по археологии, по реставрационной деятельности, получить эти компетенции, чтобы уже здесь профессионально этим заниматься», - рассказал он.

По словам замдиректора, помимо профессиональной подготовки в центре будут проходить и мероприятия для широкой публики. «С одной стороны, это раскопки, анализ материалов, с другой стороны - это популяризация научных археологических знаний, сохранение культурного наследия нашего региона. Поскольку интересующихся историей немало, я думаю, это положительно сыграет в этом плане», - пояснил Геграев.

Он отметил, что в рамках центра намечается сотрудничество с другими регионами Кавказа. «Конечно, с другими регионами можно сотрудничать, даже нужно, поскольку много таких культурных параллелей - схожие археологические культуры распространены на территории разных регионов Северного Кавказа», - заявил Геграев.

Археологическая школа в республике сделает местных жителей внимательными к истории

Создание центра будет иметь положительные последствия даже для «среднестатистического жителя» Кабардино-Балкарии и Кавказа, уверен профессор КБГУ, зав кафедрой романо-германской филологии Рашид Аликаев.

«Как трансляция возможностей российского Эрмитажа хотя бы частично на территорию Кабардино-Балкарии, в частности на такой образовательный центр, как КБГУ, - это значительное явление. Даже само одно название, что здесь есть филиал или частица российского Эрмитажа с его большими традициями, - это очень значимое явление, и поднимает не только наше культурное видение, но и сам статус нашего университета, как не только образовательного, но и культурного центра», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Аликаев.

По его словам, работа центра позволит акцентировать внимание жителей, в том числе и молодежи, на культурных ценностях. «Это немножечко больше, чем наш местный музей, хотя, конечно, и местный музей тоже имеет большое значение. Но я очень сомневаюсь, что есть множество посетителей музея. Но появление этого центра в рамках КБГУ, где сконцентрировано такое большое количество молодых людей, обучающихся по разным специальностям, будет играть важную роль в углублении молодежи в культурное пространство нашего региона», - отметил он.

Аликаев полагает, что создание археологической школы в республике сделает и обычных людей более внимательными к истории. «У нас были дома достаточно хорошие изделия из серебра, на которые мы не обращали внимания, эти изделия были столетней давности. Мы играли с этими поясами, с шашками, саблями. Сегодня эти ценности носят уже не только культурный, но этнокультурный характер, это очень важный момент. Создание этого центра, мне кажется, углубит, усилит сохранность наших культурных артефактов», - сказал он.

Профессор указал также на проблему «черных копателей», которая может быть решена и благодаря более широкому просвещению людей в сфере истории и археологии.

«Известно, что в Кабардино-Балкарии есть исторические центры, где ведутся раскопки. До недавнего времени также известно, что этими раскопками занимались «черные копатели», как их называют. Поэтому раскопки, в которых участвуют сотрудники Эрмитажа наряду с нашими студентами гуманитарных факультетов, - это очень важно. Мне кажется, что это приведет не только к широкому видению культурных ценностей, их значимости в истории этноса, но и сохранности этих самих культурных центров. И это, надеюсь, не будет ограничиваться только молодежью», - резюмировал Аликаев.

Сотрудники Эрмитажа работают в Кабардино-Балкарии на протяжении нескольких лет, заявила руководитель Центра адыгской культуры КБГУ Мадина Езаова. «Они активное участие принимали, например, в проведении исторических диктантов. Проводились и ряд других мероприятий культурно-исторического плана», - сообщила она корреспонденту «Кавказского узла».

По мнению Езаовой, центр будет иметь большое культурное значение и для простых жителей республики. «Обыватель не имеет возможности, как правило, посетить такие именитые места нашей страны, как Эрмитаж. Поэтому центр будет иметь колоссальное значение для нас, для развития культуры, для развития наших детей и так далее. Центр будет доступен для широкой аудитории. Но нам нужно самим выстроить свою работу, свое сотрудничество с представителями Эрмитажа. Начать хотя бы со студенческой среды, интеллигенции, а потом добиться и заинтересованности широких масс», - подытожила Езаова.

Школа археологов в центре направлена на профессиональное обучение

Композитор и пианист Мурад Кабардоков участвовал в церемонии подписания договора между Эрмитажем и КБГУ и считает это весомым событием для культурной и научной жизни республики, а также актуальным для всех жителей Кабардино-Балкарии. Кабардоков отметил несколько наиболее важных проектов, которые планируется реализовать на базе центра Эрмитажа в Нальчике.

«Эрмитаж – это, в первую очередь, музей мирового уровня, но это нечто большее, чем музей. Естественно, будет музейный процесс и все, что связано с этим, - выставки, инсталляции. Также будет в центре школа археологии. Это очень важно, учитывая, сколько на Кавказе дольменов, сколько археологических раскопок, сколько из них неправильно производят, в том числе «черные копатели», - сообщил он корреспонденту «Кавказского узла»

По словам Кабардокова, проекты будут носить некоммерческий характер и будут интересны в первую очередь профессионалам, которые, в частности, смогут обучаться в школе археологии, и не только из Кабардино-Балкарии.

«Конечно, сама по себе школа археологии не будет популярной программой, на которую весь народ будет ходить, смотреть, участвовать. Но это очень важная часть сохранения наследия народов Кавказа, не только Кабардино-Балкарии. Школа пройдет в Нальчике, но и в соседних республиках - Дагестане, Чечне, других регионах - также немало археологических раскопок, и для них тоже будут образовательные программы по обучению местных археологов, местных реставраторов, что очень важно. Это касается формирования профессиональной культуры, подготовки профессиональных деятелей», - подчеркнул он.

В то же время, по мнению композитора, образовательно-просветительскую программу для профессиональных кругов и программы для популяризации науки и искусств разделить трудно. «Выставки и инсталляции будут содействовать повышению общекультурного уровня жителей республики в частности и Кавказа в целом - и это очень престижно», - считает Кабардоков.

Отсутствие финансирования и механизмов реализации культурных проектов на Кавказе сыграет для центра негативную роль

не столь оптимистично настроена по отношению к открытию центра Эрмитажа в Кабардино-Балкарии.

«При всем моем уважении к данной инициативе и к людям, эту инициативу продвигающим, думаю, толку от этого культурно-образовательного центра «Эрмитаж - Кавказ» будет мало, если вообще будет. Не потому, что идея плохая, а потому что на Кавказе нет механизмов для реализации подобных масштабных проектов. Упрощенное понимание местными чиновниками самого термина «культура» и ограниченные возможности для финансирования и поддержки просветительских программ загубят эту инициативу на корню. Это мы уже проходили», - заявила корреспонденту «Кавказского узла» Кодзова.

По словам Кодзовой, уже есть примеры провала такого рода инициатив в республике. «На моей памяти Кабардино-Балкарии дважды выпадал джек-пот в области культурного просвещения: когда в 2008 году Михаил Шемякин решил открыть свой художественный центр в столице Кабардино-Балкарии Нальчике и когда в 2011-м Александр Сокуров создал творческую мастерскую при КБГУ. И оба проекта (гораздо более внятные и перспективные) оказались нежизнеспособными по причине непонимания властями республики их исключительного значения. Увы, у меня нет оснований думать, что сейчас все будет иначе», - посетовала Кодзова.

Михаил Шемякин - лауреат Государственной премии России, народный художник Адыгеи и Кабардино-Балкарии, а также кавалер ордена Рыцаря искусств Франции, который вручен ему за большой вклад в развитие изобразительного искусства. Фонд Михаила Шемякина активно участвует в развитии искусства на Кавказе, ежегодно проводя конкурсы для художников из ЮФО и СКФО, по итогам которых проходят тематические выставки. В 2016 году тема конкурса: "Шар в искусстве", выставка конкурсных работ была открыта в Майкопе. Мастерская Александра Сокурова существовала в Нальчике с 2010 по 2015 годы, Сокуров являлся заведующим кафедрой режиссуры кино и телевидения – мастерской Сокурова А.Н. в КБГУ, в 2015 году состоялся выпуск студентов мастерской по специальности «Режиссура кино и телевидения», больше набора и выпусков не было, говорится в справке «Александр Сокуров: как рождалось черкесское кино», подготовленной «Кавказским узлом».

Отметим, что речь о строительстве филиала Эрмитажа в Нальчике велась и в 2004 году. Источник в администрации города Нальчика тогда сообщил, что предложение об этом поступило из Санкт-Петербурга. Здание нальчикского филиала известного музея, по словам источника, планировалось расположить на одной из центральных площадей - площади Абхазии.