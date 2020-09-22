Суд утвердил приговор жителю Кабардино-Балкарии по делу о теракте

22 сентября 2020, 22:57

Апелляционный суд не нашел оснований для изменения приговора жителю Кабардино-Балкарии Ратмиру Пшибиеву, осужденному на 10 лет по делу о подготовке теракта в Урванском районе республики.

Как писал "Кавказский узел", Южный окружной военный суд 10 июня приговорил к 10 годам колонии строгого режима жителя Кабардино-Балкарии Ратмира Пшибиева. Суд счел, что он намеревался взорвать здания суда и прокуратуры Урванского района. Подсудимый свою вину признал.

По версии следствия, в начале 2019 года Ратмир Пшибиев нашел на свалке в Нарткале два взрывных устройства промышленного производства, которые затем хранил в своей квартире. Позже, летом 2019 года, он решил взорвать здания суда и прокуратуры, для чего изготовил из найденных взрывных устройств две самодельные бомбы, которые затем спрятал в лесу вместе с электродетонаторами, следует из матералов дела. 27 августа 2019 года силовики обнаружили тайник, Пшибиев был арестован.

Коллегия Апелляционного военного суда в Московской области рассмотрела апелляцию на приговор 32-летнему Ратмиру Пшибиеву, поданную защитой обвиняемого.

Оснований для отмены приговора или сокращения срока Пшибиеву судьи не нашли. Приговор Южного окружного военного суда оставлен без изменений, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель суда.



"Кавказский узел" не располагает комментариями Ратмира Пшибиева и его представителей относительно решения суда.