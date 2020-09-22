Пользователи Instagram указали на срыв срока подачи воды в ингушские села

22 сентября 2020, 09:49

Вопреки обещанию устранить аварию на "Водоканале" в Малгобекском районе к вечеру 21 сентября водоснабжение домов сельчан так и не возобновлено, рассказали пользователи соцсети.

Как сообщал "Кавказский узел", жители микрорайона Малгобек и восьми сел Малгобекского района остались без воды после аварии на водопроводе. Сотрудник ГУП "Ингушрегионводоканал" сообщил о том, что водоснабжение планируется возобновить до вечера 21 сентября.

Запись об отключении воды во втором микрорайоне Малгобека и селах Сагопши, Верхние Ачалуки, Средние Ачалуки, Нижние Ачалуки, Аки-Юрт, Зязиков-Юрт, Пседах, Инарки была размещена на странице ГУП "Ингушрегионводоканал" 21 сентября. К 09.30 мск 22 сентября публикация набрала 828 отметок "нравится". Пользователи соцсети, позиционирующие себя как жители Малгобекского района, оставили под ней 19 сообщений. Большинство из них подвергли критике работу организации.

"Во втором микрорайоне со вчерашнего утра нету воды, а предупреждают только сегодня", – отметил пользователь aina.evk. "Когда будет вода во втором микрорайоне", – задал вопрос пользователь muhammad_muhammada_.06. "Где вода? Уже вечер", – написал вечером 21 сентября пользователь i_mg_505. "Информацию опубликуйте, на какой стадии весь процесс", – задался вопросом этот же пользователь в другом комментарии. "Вы починили эти трубы? Сегодня будет вода?" – спросил 22 сентября пользователь funtik_7852. "Когда вода будет? Вы не закончили с ремонтом?" – спросил пользователь sss06_06_77.

"Со вчерашнего дня нет воды в Сагопшах", – написал пользователь funtik_7852. "В Сагопшах на улице Ахриева всегда нет воды", – отметил пользователь maret2346.

ГУП "Ингушрегионводоканал" в дискуссии пользователей, по состоянию на 09.45 мск 22 сентября, участия не принял. После сообщения об отключении воды в Малгобекском районе организация дополнительно разместила информацию на своей странице в Instagram и о временном прекращении водоснабжения в Сунженском районе.