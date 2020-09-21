21 сентября 2020, 17:00

Германия выдала России подозреваемого в убийстве спортсмена из Дагестана

Из Германии в Россию экстрадированы трое подозреваемых в совершении тяжких преступлений, среди них Рустам-Бек Курбанов, который был объявлен в розыск в 2014 году в связи с убийством в Краснодаре  боксера из Дагестана, сообщила сегодня Генпрокуратура РФ.

Как писал "Кавказский узел",  спортсмен из Дагестана Расул Гаджимагомедов в ночь на 13 июля 2014 года был найден мертвым на улице Красной в Краснодаре с колото-резаным ранением в области шеи. 17 июля 2014 года Следственный комитет Краснодарского края объявил подозреваемого в убийстве Гаджимагомедова Рустам-Бека Курбанова в федеральный розыск.

ФРГ экстрадировала в Россию троих подозреваемых в убийстве, посредничестве при взяточничестве, а также сборе сведений, охраняемых банковской тайной. Один из них - Рустам-Бек Курбанов, который подозревается в убийстве, сообщила сегодня Генеральная прокуратура РФ на своем сайте. 

Санкции ч.1 ст. 105 УК РФ предусматривают от шести до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, жительница Краснодара попросила своего 25-летнего приятеля оказать содействие в возврате денег, которые она одолжила своему знакомому. Вместе с 25-летним товарищем на встречу с должником приехал и 20-летний боксер из Дагестана Расул Гаджимагомедов.

Поначалу стоял в стороне, но когда между должником и 25-летним молодым человеком начался конфликт, вмешался в него и получил удар ножом, от которого и погиб, рассказала в июле 2014 года помощник руководителя краевого следственного управления Наталья Смяцкая. "Подозреваемый в убийстве [23-летний Рустам-Бек Курбанов] и его знакомый скрылись, бросив автомобиль "Лада-Приора", на котором приехали на встречу", - привел слова Смяцкой 17 июля 2014 года  "Югополис".

Примечание:

"Соревнования по боксу в Назрани омрачила массовая драка", "Боец MMA умер после поединка в Грозном", "Боксер Дадашев похоронен в Санкт-Петербурге".

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