Дагестанские чиновники проигнорировали пикет кумыкского активиста

21 сентября 2020, 16:08

Администрация главы Дагестана и чиновники правительства никак не отреагировали на сегодняшний одиночный пикет Бектемира Салихова, который добивается возвращения исторических земель жителям трех кумыкских сел. Активист заявил, что наряду с проведением пикетов начнет голодовку.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 сентября активист Бектемир Салихов вышел на одиночный пикет в Махачкале и потребовал встречи с главой Дагестана Владимиром Васильевым. Силовики доставили его в отдел полиции и составили административный протокол о мелком хулиганстве на том основании, что плакаты были прикреплены к постаменту памятника Ленину.

Ранее, в октябре 2019 года, кумыкские активисты уже проводили акцию протеста с требованием вернуть исторические земли жителям кумыкских поселков Альбурикент, Кяхулай и Тарки. Поводом стало оформление в частную собственность участков в микрорайоне ДОСААФ близ Махачкалы. Бектемир Салихов вместе с активистом Эльдаром Булатовым проводили тогда голодовку.

Бектемир Салихов сегодня вновь вышел на одиночный пикет на Центральную площадь Махачкалы. На этот раз он решил встать напротив входа в Дом правительства, а плакаты держать при себе. "К памятнику подойти уже нельзя. Опять скажут, что я его оскверняю", – сыронизировал он.

Сегодня у Бектемира Салихова было два плаката. На одном из них было написано требование о встрече с главой республики, а на другом – о признании незаконным насильственного переселения жителей селений Тарки, Кяхулай и Альбурикент в 1944 году и возвращении им земель в вечное пользование.

В 1944 году жители сел Альбурикент, Тарки, Кяхулай были переселены в села Хасавюртовского района, откуда были депортированы чеченцы-аккинцы. На земли кумыков были переселены жители нескольких горных районов. После того как чеченцы-аккинцы в 1956 году начали возвращаться в Хасавюртовский район, жители трех кумыкских сел оставили эти земли и пытались вернуться в родные места, но власти не позволили им это сделать.

За три часа, с 09.00 до 12.00 мск, никто из чиновников к нему не подошел. Прохожие также не проявили интереса к акции.

Одна из женщин выразила недовольство тем, что Салихов отстаивает права конкретного дагестанского народа, а не жителей Дагестана в целом. "Это дагестанские земли, зачем отделять [свою] нацию?" – сказала она. Другая прохожая, молодая девушка, пожелала Салихову удачи, передал корреспондент "Кавказского узла".

Кумыки – народ, этническую основу которого составило коренное население равнинных территорий Дагестана. Небольшие группы кумыков живут в Чечне, Ингушетии и Северной Осетии, указано в справке "Кумыки", опубликованной на "Кавказском узле". В Дагестане это третья по численности национальная группа. Согласно переписи 2002 года, численность кумыков в республике составляла 365,8 тысячи человек, сообщается в справке "Общие сведения о Республике Дагестан".

Поблизости от пикетчика постоянно находилось несколько сотрудников полиции. Один из них, представившись участковым, пытался убедить Салихова пройти в райотдел полиции. "Надо поехать и разобраться, что вы требуете. На прием к руководителю [республики] мы вас завести не можем, но можем записать ваши требования и передать их адресату", – сказал он. Однако Салихов сказал, что намерен остаться на площади и воспользоваться своим правом на проведение одиночного пикета.

Проблему земель должен решать глава Дагестана, убежден активист

Активист сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что намерен ежедневно выходить на одиночные пикеты, пока не состоится встреча с главой Дагестана Владимиром Васильевым. Кроме того, Салихов собирается начать голодовку.

18 сентября министерство по земельным и имущественным отношениям Дагестана направило группе активистов разъяснение по поводу кумыкских земель. Обращение об этом 7 сентября было передано в администрацию главы Дагестана, откуда его и перенаправили в Минимущества. В ответе ведомства, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", описывается процедура реорганизации колхозов и совхозов по действовавшим в 1990-х годах законам и предлагается решить спор в суде в соответствии с Земельным кодексом.

Однако Бектемир Салихов считает, что этот вопрос должно решать не министерство, а именно глава Дагестана. "Минимущества никакой роли не играет. Наши вопросы может решить только глава. В министерстве говорят то, что мы и так знаем. Депортировало нас не Минимущества, и не в их компетенции решить наши вопросы", – сказал он, сославшись на ответ федерального Минрегионразвития, полученный активистами еще в 2013 году. "Решение вопросов, изложенных в обращении, находится в компетенции органов государственной власти Республики Дагестан", – говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Тарки, Кяхулай и Альбурикент, где живет около 40 тысяч человек, не могут нормально развиваться без сельскохозяйственных земель, подчеркнул Салихов. "Назвать эти населенные пункты поселками нельзя, потому что там нет никакой работы. Власти не обеспечивают рабочими местами молодежь. И селом их не назовешь, потому что нет земли, которую можно обрабатывать", – посетовал активист.

Кумыки неоднократно требовали возвращения земель в Дагестане, утраченных в годы сталинских депортаций. В 2013 году в местности Караман под Махачкалой происходили массовые беспорядки, а в 2014 году жители сел Тарки, Кяхулай и Альбурикент проводили в Карамане голодовку, говорится в справке "Кавказского узла" "Конфликт в Карамане". В июне 2018 года свыше 200 жителей села Нижнее Казанище Буйнакского района и села Талги в пригороде Махачкалы провели сход, на котором потребовали от властей республики добиться прекращения отъема земель сельхозназначения у кумыков.

Юрист не согласился с претензиями полицейских к Салихову

По словам Салихова, административное дело, заведенное на него после прошлой акции, еще не рассмотрено. Ему грозит до тысячи рублей штрафа.

Юрист Марат Исмаилов считает необоснованным административное преследование Салихова, несмотря на то, что памятник Ленину, установленный на площади в Махачкале, отнесен к объектам культурного наследия Дагестана. "Сам по себе пикет квалифицировать как хулиганство нельзя. Поэтому не ясно, о каком мелком хулиганстве заявляли сотрудники. Что касается плакатов, то закон не указывает прямо, чтобы плакат находился именно в руках. Поэтому можно его и в руках держать, и перед собой положить или на себя наклеить. Можно и с пятью плакатами стоять, развесив их на себе или разложив перед собой. Это пикетчик сам выбирает, как ему удобнее", – пояснил юрист.

К постаменту, как к охраняемому объекту, приклеивать плакаты не следовало, указал Исмаилов корреспонденту "Кавказского узла".