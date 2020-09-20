Работники детдома в Ереване задержаны по подозрению в избиении детей

20 сентября 2020, 11:26

Две сотрудницы детского дома заподозрены в жестоком обращении с воспитанниками, они задержаны, сообщил Следком Армении.

По версии следствия, сотрудницы учреждения «Детский дом» постоянно избивали и причиняли душевные страданий воспитанникам.

Сотрудники полиции 18 сентября возбудили уголовное дело по статье о причинении сильной физической боли или страданий в отношении несовершеннолетнего или лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного (п. 3 и 5 ч. 2 ст. 119 УК Армении), оно было направлено следователям ведомства, сообщило 19 сентября со ссылкой на пресс-службу Следкома Армении Armeniatoday.

Две сотрудницы задержаны, приводит сообщение пресс-службы ведомства "Новости-Армения".

"Кавказский узел" также писал, что 18 декабря 2019 года Следком Армении сообщил о задержании главного акушера Размика Абрамяна, его заместителя и директора Ереванского дома ребенка по делу о незаконном усыновлении детей иностранцами. Суд 22 декабря 2019 года отказался заключить Абрамяна под стражу. За день до этого директор Ереванского дома малютки Лиана Карапетян по решению суда была отпущена под залог. Генпрокуратура обжаловала эти судебные решения. Апелляционный суд отметил решение об освобождении Карапетян, сообщила 29 января Генпрокуратура Армении.